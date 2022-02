Mesto Poprad vyhlásilo týždňovú zbierku pre ľudí z Ukrajiny

Poprad 28. februára (TASR) - Mesto Poprad vyhlásilo zbierku potrebných vecí pre Ukrajincov postihnutých vojnou. Prebieha od pondelkového poludnia do piatka (4. 3.) vrátane v Aréne Poprad od 8.00 do 18.00 h. Rozhodol o tom krízový štáb mesta, ktorý zasadal v pondelok predpoludním a prijal viaceré opatrenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová.



Ľudia môžu podľa jej slov priniesť hlavne veci pre deti, ako sú plienky, vlhčené utierky, hotové balené jedlá, sladkosti, detskú kozmetiku, detské balené vody, voľne dostupné protizápalové lieky pre deti i detské sirupy. Rovnako aj ďalšie vhodné veci, ako batérie do bateriek, balené vody, kozmetiku, hygienické potreby, deky, spacie vaky, ponožky, ako i zdravotnícky materiál, voľne dostupné lieky pre dospelých a podobne.



"Mnoho občanov mi cez víkend avizovalo, že veľmi chcú pomôcť. Nielen materiálne, ale aj finančne. Keďže zo zákona mestá nemôžu organizovať finančné zbierky, ponúkli sme v mestských médiách Popradčanom návod, ako v tomto prípade postupovať a kde finančné dary zaslať," povedal primátor Popradu Andrej Danko.



Zároveň zo svojej rezervy vyčlenil 3500 eur pre Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) v Poprade na financovanie humanitárnych aktivít súvisiacich s vojnou na Ukrajine.



"Zodpovední pracovníci mestského úradu dostali za úlohu preveriť stav, vybavenosť a pripravenosť všetkých ubytovacích objektov v správe mesta Poprad pre prípad, ak by ich bolo potrebné v najbližších dňoch použiť na dočasné bývanie vojnových utečencov z Ukrajiny. Zároveň som začal s týmto cieľom vybavovať aj možnosť dodania ubytovacích kontajnerov do Popradu," informoval Danko.



Mesto zároveň vyzýva všetkých dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť na slovensko-ukrajinských hraniciach, aby sa prihlásili na Územnom spolku SČK v Poprade prostredníctvom e-mailu: poprad@redcross.sk. Zdravotníci-dobrovoľníci sa môžu registrovať na dobrovolnici.ukrajina@health.gov.sk.



"Zároveň sme oslovili SČK, územný spolok Poprad a Národnú transfúznu službu SR, s ktorými spoločne zorganizujeme Mimoriadnu primátorskú kvapku krvi. Tá sa bude konať v piatok od 8.00 do 12.00 h vo vestibule mestského úradu,“ dodal primátor.