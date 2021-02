Poprad vytvorí aj počas tohto víkendu päť odberných miest

Poprad 10. februára (TASR) – Mesto Poprad vytvorí od piatka do nedele (12. – 14. 2.) päť odberných miest, kde sa budú môcť ľudia otestovať na ochorenie COVID-19. V Aréne Poprad budú tri odberné miesta a na mestskom úrade dve. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že testovať sa bude bez registrácie.



Mesto priblížilo, že odberné miesto č. 3 v Aréne Poprad bude určené len na otestovanie rodičov žiakov prvého stupňa, rodičov detí materských škôl a zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Otvorené bude v piatok v čase od 15.00 do 22.00 h a v sobotu od 8.00 do 20.00 h.



Zvyšné dve odberné miesta v Aréne Poprad budú podľa samosprávy slúžiť len pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poprad, alebo s dokladom o prechodnom pobyte v meste. Na odberných miestach na mestskom úrade sa budú môcť otestovať aj obyvatelia z celého okresu Poprad.



Odberné miesta budú fungovať v piatok od 15.00 do 22.00 h, s prestávkou od 18.00 h do 18.30 h a v sobotu a nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 h, pričom prestávka bude od 12.00 do 13.00 h. Ako dodala radnica, prednosť budú mať tehotné ženy a ľudia nad 70 rokov.