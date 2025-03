Mesto Poprad začalo s rekonštrukciou cesty cez Vodárenskú ulicu

Poprad 31. marca (TASR) - Mesto Poprad v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Vodárenskej ulici. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že nasledovať bude aj Vagonárska ulica. Opatrenia súvisia s prípravou obchádzkových trás pre rekonštrukciu železničného mosta na Štefánikovej ulici, ktorú od 1. mája z tohto dôvodu uzatvoria na približne 1,5 roka.



„Jednou z obchádzkových trás počas blížiacej sa uzávery Štefánikovej ulice pod železničným mostom bude aj Vodárenská ulica v mestskej časti Veľká. Keďže táto komunikácia už dlhšiu dobu nie je v dobrom stave a charakterizuje ju množstvo dier a výtlkov, začala Správa mestských komunikácií Poprad s jej opravou,“ zdôvodnilo mesto. V pondelok vozovku frézovali a následne bude položený nový asfalt, a to až po kostol Bratskej jednoty baptistov.



Práce na Vodárenskej ulici by mali byť dokončené do dvoch týždňov a nasledovať bude poškodená časť Vagonárskej ulice. Opravy sa dotknú cesty od ulice Pod bránou až k novému úseku po spomaľovač pri zastávke mestskej hromadnej dopravy Uralská v Spišskej Sobote.



„Zo všetkých hlavných obchádzkových trás postupne zmiznú aj spomaľovače, aby očakávaná zhustená doprava bola čo najplynulejšia,“ dodalo mesto.



V súvislosti s uzáverou hlavného ťahu na Štefánikovej ulici pre rekonštrukciu železničného mosta pri akvaparku chystajú v meste aj viaceré obchádzkové trasy. Dokončuje sa prepojenie Levočskej a Kukučínovej ulice a tiež komunikácia cez „Turničku“ medzi Veľkou a Spišskou Sobotou.