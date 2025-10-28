Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Poprad zrekonštruovalo chodníky na cintoríne vo Veľkej

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Do obnovy samospráva investovala viac ako 300.000 eur s cieľom vytvoriť dôstojnejší a bezpečnejší priestor pre všetkých návštevníkov.

Autor TASR
Poprad 28. októbra (TASR) - Mesto Poprad zrekonštruovalo chodníky na cintoríne v mestskej časti Veľká. Pôvodné asfaltové a betónové povrchy nahradili nové betónové dlažby. Konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb mesta Poprad Marek Budzák prostredníctvom videa na sociálnej sieti informoval, že práce sa im podarilo zrealizovať ešte pred Dušičkami s cieľom zvýšiť komfort návštevníkov cintorína.

„Nové chodníky sa hmotovo, vizuálne a stavebne prepojili s ostatnými, rekonštruovanými v minulých rokoch,“ uviedlo mesto. Do obnovy samospráva investovala viac ako 300.000 eur s cieľom vytvoriť dôstojnejší a bezpečnejší priestor pre všetkých návštevníkov. Mestský cintorín vo Veľkej je najväčším v Poprade.
