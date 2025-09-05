< sekcia Regióny
Mesto Poprad zrekonštruovalo podchod z centra na sídlisko Juh
Autor TASR
Poprad 5. septembra (TASR) - Mesto Poprad zrekonštruovalo podchod smerujúci z centra mesta na sídlisko Juh. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Mesto vykonalo z vonkajšej strany uvedeného podchodu opravy a vymaľovanie obvodových múrov vrátane striešky. Vo vnútornej časti sme realizovali taktiež opravy s vymaľovaním podhľadu, tzv. fealu, ale aj výmenu plechu, ktorý slúži ako chránička káblov. Aj ten bol vymaľovaný. Okrem toho došlo k výmene štyroch LED reflektorov,“ vysvetlil vedúci organizačného odboru Mestského úradu v Poprade René Šoltés.
Zamestnanci Správy mestských komunikácií Poprad podľa jej riaditeľa Michala Nováka odstránili množstvo grafitov na stenách a následne sa pustili do podlahy. „Odstránili starú, poškodenú dlažbu a nahradili ju novými schodiskovými blokmi, pod ktoré sa aplikovala hydroizolačná vrstva z dôvodu vlhkého podložia,“ povedal Novák.
„Som rád, že táto dôležitá komunikačná tepna pre chodcov sa po rokoch dočkala potrebnej obnovy a dúfam, že v súčasnom stave vydrží čo najdlhšie,“ dodal primátor mesta Anton Danko.
