Mesto Prešov chce získať na projekty podporu od PSK a ÚPVII

Prešov 26. apríla (TASR) – Podanie žiadostí o nenávratný príspevok na dva projekty schválili na poslednom rokovaní prešovskí mestskí poslanci. Na stavebné úpravy zimného štadióna chce mesto získať 200.000 eur z výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Maximálne 950.000 eur chce radnica získať na projekt zavádzania moderných prvkov do riadenia dopravy od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Je však možné, že v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu dôjde k zrušeniu obidvoch výziev.



Dotáciu od PSK chce radnica použiť na reprofiláciu hľadiska, kompletnú výmenu sedačiek a okien v severnej časti zimného štadióna, ktorý v súčasnosti mesto rekonštruuje. Žiadosť podala v posledný marcový deň.



"Štandardne sa každý rok snažíme využívať výzvu pre región, keďže takúto možnosť PSK ponúka. Napríklad posledný projekt, ktorý máme schválený, podpísaný a veríme, že v dohľadnej dobe budeme vidieť výsledok, je vyhliadková veža na Malkovskej hôrke. Tento rok sme žiadali aj prostriedky na zimný štadión, aby keď bude odovzdaný, bol plne komfortný pre užívateľov," uviedla pre TASR primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Schválenie žiadosti je však ohrozené, keďže v pondelok (27. 4.) majú poslanci na programe zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020.



"Mestskí poslanci, ktorí sú zároveň krajskými poslancami, hovorili, že to nechcú podporiť, tak uvidíme, ako to dopadne," povedala Turčanová s tým, že v prípade, ak bude výzva zrušená, budú hľadať ďalšie zdroje. O podpore projektu rekonštrukcie zimného štadióna rokujú podľa jej slov aj so Slovenským olympijským a športovým výborom, kam chcú podať žiadosť v ďalších etapách rekonštrukcie.



Poslanci schválili i podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom zavádzanie moderných technológií do riadenia dopravy. Jeho cieľom je podpora inteligentného rozvoja mesta v oblasti regulácie dopravy. V rámci výzvy môže mesto žiadať maximálne 950.000 eur, presný rozpočet však bude predložený až v júni.



Osud tohto projektu je však tiež otázny, keďže podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v uplynulých dňoch avizovala zrušenie výziev, o ktoré nie je záujem a samosprávy na ne evidujú málo žiadateľov. Po zrušení týchto výziev sa vyhlásia nanovo tzv. covidové výzvy.