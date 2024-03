Prešov eviduje zámer postaviť v meste novú nemocnicu

Bratislava 19. marca (TASR) - Mesto Prešov už dlhodobo eviduje zámer postaviť v meste novú nemocnicu. Podľa jeho informácií je jednou z možností súčasnej vlády financovať výstavbu nového zariadenia aj z rozpočtu rezortu obrany a má plniť i funkciu vojenskej nemocnice. Pre TASR to priblížil hovorca mesta Michal Hudák.



Mesto má k zámeru novej nemocnice projektovú dokumentáciu, ktorú na základe licencie získalo od rezortu zdravotníctva. "V mestskom zastupiteľstve sme tiež schválili zmenu územného plánu tak, aby stavba mohla byť realizovaná," doplnil hovorca. Mesto zámer vníma pozitívne. Deklarovalo, že pri jeho realizácii bude plne súčinné.



V súvislosti s Prešovom sa spomínal projekt výstavby novej nemocnice - Smart Green Hospital Prešov, ktorý vypracovala tamojšia fakultná nemocnica. Zámerom bolo vystavať modernú koncovú nemocnicu s 942 lôžkami. Centralizovať do nej chcela akútnu starostlivosť zo súčasných pavilónov. Investíciu označil v marci minulého roka Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií za potrebnú, okrem iného pre nevyhovujúci technický stav existujúcich objektov. Upozornil však na nejasný model financovania či nerealistické predpoklady finančného a ekonomického modelu.



Zámer preinvestovať prostriedky aj do zdravotníckej infraštruktúry, pravdepodobne do nemocnice na východe Slovenka, potvrdil rezort obrany pre TASR minulý týždeň. Presnú lokalitu neavizoval. V súčasnosti sa podľa neho preverujú všetky možnosti. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove reagovala, že k aktuálne spomínanému projektu nemá žiadne oficiálne informácie. Ministerstvo zdravotníctva chce zase o avizovaných investíciách do zdravotníctva informovať až po ich prerokovaní s partnermi.