Prešov 1. augusta (TASR) - Mesto Prešov legalizuje predzáhradky a komunitné záhrady. Mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí prijali všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ich legalizácii. Ako TASR informoval hovorca mesta Michal Hudák, doteraz im chýbala právna úprava a ľudia ich mali takpovediac načierno.



S právnym ukotvením prichádza aj manuál ich tvorby a radnica pripravuje osvetu k téme vo forme diskusií v mestských častiach. Nové VZN sa podľa Hudáka týka nielen novovzniknutých, ale aj tých, ktoré ľudia vybudovali pred jeho platnosťou.



"Prešovčania sú v tomto smere aktívni, záleží im na ich prostredí, mali sme tu súťaže o najkrajšiu predzáhradku, no chýbala im legálna forma. Za to, že robia niečo pre zeleň na svojom sídlisku a skrášľujú okolie bytoviek, by im nemali vznikať problémy, práve naopak, chceme, aby cítili zo strany mesta podporu. Chceme im zároveň dôkladne vysvetliť, ako pri registrácii svojej predzáhradky postupovať. Preto pripravujeme sériu diskusií v mestských častiach," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



Najväčším problémom v minulosti bolo vytváranie predzáhradiek bez znalosti o umiestnení inžinierskych sietí na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto. Pri rôznych opravách, údržbe či havarijných stavoch by museli pracovníci predzáhradky poškodiť alebo úplne odstrániť.



O registráciu už existujúcej alebo novej predzáhradky môže požiadať jeden vlastník bytu v bytovom dome, skupina vlastníkov, ktorí sa chcú o predzáhradku starať alebo aj správca bytového domu. Na jej zrealizovanie je nevyhnutný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Následne žiadateľ vyplní formulár zverejnený na webovom sídle mesta a spolu so súhlasom vlastníkov bytového domu ho doručí mestskému úradu.



O tom, čo všetko môže, prípadne nemôže byť v predzáhradke, ako pri jej tvorbe postupovať, ktoré zásady je potrebné pri jej realizácii dodržať, sa môžu obyvatelia mesta dočítať v manuáli tvorby predzáhradiek, ktorý je verejne dostupný na webovom sídle mesta.



Nové VZN podľa Hudáka nedefinovalo iba štatút predzáhradky, ale aj komunitnej záhrady. Opisuje aj vzťahy smerom k správe, ochrane a údržbe verejnej zelene, ako aj povinnosti a zodpovednosť pri jej poškodení.



"Posledná právna úprava na pôde mesta v tejto oblasti pochádzala ešte z roku 2010, od ktorého vzniklo viacero nových prvkov mestskej zelene, a preto bola nevyhnutná nová legislatívna úprava na úrovni samosprávy mesta reagujúca na skutočný stav," dodal Hudák.