Prešov 10. júla (TASR) - Mesto Prešov má v súvislosti s horúčavami zavedené viaceré opatrenia. Týkajú sa mestského úradu, ako aj zariadení pre seniorov, ktorých je zriaďovateľom.



Ako pre TASR uviedol hovorca Prešova Michal Hudák, už v máji mesto uviedlo do prevádzky osem pitných fontán, aby zabezpečili ľuďom prístup k pitnej vode, zvlášť v čase, kedy je dôsledný pitný režim mimoriadne dôležitý.



"V zariadeniach pre seniorov prispôsobujeme program horúčavám. Prijímateľom ponúkame relaxáciu v klimatizovaných priestoroch ako je napríklad kaplnka, soľná jaskyňa a terapeutická miestnosť. V kuchyni pripravujeme väčšie množstvo tekutín, ktoré sú stále k dispozícií pre prijímateľov. Jedálny lístok obohacujeme o ovocie a zeleninu. Zameriavame sa na dodržiavanie pitného režimu," uviedol Hudák.



Personál podľa jeho slov ponúka prijímateľom tekutiny a dbá o to, aby neboli dehydrovaní. Dôraz kladú na imobilných prijímateľov. "V denných centrách (DC) a denných stacionároch (DS) sme s prihliadnutím na letné obdobie upravili od 1. júna pracovnú dobu pre zamestnancov od 7.00 h do 15.30 h. Zabezpečený je pitný režim, okrem tečúcej vody, kávy a čaju je k dispozícii aj minerálna voda," priblížil Hudák.



Zamestnanci jednotlivých zariadení upravili režim aktivít pre seniorov. "Dopoludnia sú to prechádzky, respektíve aktivity v záhrade a vonku a v čase horúčav iba v zariadení, respektíve v záhradách pod altánkom," vysvetlil Hudák.



Zariadenia podľa jeho slov priebežne monitorujú, k dnešnému dňu neevidujú situáciu, ktorá by si vyžadovala zásah rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z dôvodu vysokých horúčav.



"DC a DS majú klimatizované priestory. Na úseku opatrovateľskej služby majú zamestnanci zabezpečený prísun minerálnej vody a rovnako ako v DS a DC neevidujeme situáciu, ktorá by si vyžadovala privolanie RZP z dôvodu vysokých horúčav. Čo sa týka komunitného centra K Starej tehelni, nakoľko ide o murovanú budovu, výborne izoluje teplotu, takže v doobedných hodinách sa konajú aktivity vonku, okolo obeda a poobede sa aktivity sústreďujú vo vnútri budovy, kde je príjemne chladno. Zabezpečený je pitný režim," doplnil Hudák.



Čo sa týka samotného Mestského úradu v Prešove, v zmysle kolektívnej zmluvy je v mesiacoch jún až august skrátený pracovný čas v pondelok až štvrtok do 14.00 h a v piatok do 13.00 h.