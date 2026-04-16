Mesto Prešov mení tento rok spôsob kosby zelene
Hľadanie alternatív ku klasickému celoplošnému koseniu vyvolávajú podľa Hudáka najmä klimatické zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú aj života v meste.
Autor TASR
Prešov 16. apríla (TASR) - Mesto Prešov aplikuje počas tohtoročnej pravidelnej kosby model takzvaného mozaikovitého kosenia. Dôvodom je najmä adaptácia na zmenu klímy a extrémne letné horúčavy. Typom kosenia sa mesto inšpirovalo v zahraničí. Prispieť má k odolnosti mestskej vegetácie i k šetrnejšiemu využívaniu verejných zdrojov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Kým celoplošné kosenie počíta s vykosením všetkých trávnatých plôch, mozaikovitá kosba zachováva vybrané časti trávnika v okolí stromov či na väčších trávnatých plochách. Kosené časti sú navyše navrhované ako symetrické mozaikovité útvary umiestnené na slnečných stanovištiach tak, aby vytvárali esteticky pôsobiace geometrické tvary,“ vysvetlil Hudák s tým, že takzvaný kombinovaný manažment alebo mozaikovité kosenie už prebieha vo viacerých mestách Slovenska a Česka.
Hľadanie alternatív ku klasickému celoplošnému koseniu vyvolávajú podľa Hudáka najmä klimatické zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú aj života v meste. Letné teploty bežne atakujúce hranicu 35 alebo 36 stupňov Celzia, ale aj dlhé suchá si vyžadujú adaptáciu prístupu k spravovaniu verejnej zelene smerom k udržateľnosti zdravého životného prostredia v meste.
„Práve mozaikovité kosenie dokáže napríklad pri mladých drevinách zabezpečiť ochranu kmeňov pred poškodením kôry pri kosení. Vyšší porast na plochách mimo vykosených trávnatých cestičiek pomáha v území zadržiavať vlhkosť z rannej rosy alebo dažďa, čím sa znižuje prehrievanie pôdy a ovzdušia. Vytvára sa tak priaznivejšia mikroklíma, ktorá prispieva k odolnosti vegetácie voči extrémnym teplotám,“ povedal Hudák.
Ďalším z benefitov modelu mozaikovitého kosenia je aj zvyšovanie biodiverzity tým, že umožňuje kvitnúť rastlinám a poskytuje prirodzené prostredie pre hmyz, opeľovače či vtáčatá.
Kosenie začalo v Prešove tento rok v utorok (14. 4.). Kombinovaný manažment kosby stále do veľkej miery využíva aj klasický prístup.
„Väčšina plochy mestskej zelene bude kosená v klasickom režime a obyvatelia sa nemusia obávať nepokosenia frekventovaných miest či trávy v okolí chodníkov. Prvé dva týždne bude mesto realizovať kosbu s mulčovaním. Pokosená tráva sa tak stane prirodzeným biologickým hnojivom mestskej zelene,“ povedal Hudák.
Harmonogram kosby je zverejnený na webstránke mesta. Uvedené termíny sa však môžu vplyvom poveternostných podmienok meniť a posúvať.
„Kým celoplošné kosenie počíta s vykosením všetkých trávnatých plôch, mozaikovitá kosba zachováva vybrané časti trávnika v okolí stromov či na väčších trávnatých plochách. Kosené časti sú navyše navrhované ako symetrické mozaikovité útvary umiestnené na slnečných stanovištiach tak, aby vytvárali esteticky pôsobiace geometrické tvary,“ vysvetlil Hudák s tým, že takzvaný kombinovaný manažment alebo mozaikovité kosenie už prebieha vo viacerých mestách Slovenska a Česka.
Hľadanie alternatív ku klasickému celoplošnému koseniu vyvolávajú podľa Hudáka najmä klimatické zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú aj života v meste. Letné teploty bežne atakujúce hranicu 35 alebo 36 stupňov Celzia, ale aj dlhé suchá si vyžadujú adaptáciu prístupu k spravovaniu verejnej zelene smerom k udržateľnosti zdravého životného prostredia v meste.
„Práve mozaikovité kosenie dokáže napríklad pri mladých drevinách zabezpečiť ochranu kmeňov pred poškodením kôry pri kosení. Vyšší porast na plochách mimo vykosených trávnatých cestičiek pomáha v území zadržiavať vlhkosť z rannej rosy alebo dažďa, čím sa znižuje prehrievanie pôdy a ovzdušia. Vytvára sa tak priaznivejšia mikroklíma, ktorá prispieva k odolnosti vegetácie voči extrémnym teplotám,“ povedal Hudák.
Ďalším z benefitov modelu mozaikovitého kosenia je aj zvyšovanie biodiverzity tým, že umožňuje kvitnúť rastlinám a poskytuje prirodzené prostredie pre hmyz, opeľovače či vtáčatá.
Kosenie začalo v Prešove tento rok v utorok (14. 4.). Kombinovaný manažment kosby stále do veľkej miery využíva aj klasický prístup.
„Väčšina plochy mestskej zelene bude kosená v klasickom režime a obyvatelia sa nemusia obávať nepokosenia frekventovaných miest či trávy v okolí chodníkov. Prvé dva týždne bude mesto realizovať kosbu s mulčovaním. Pokosená tráva sa tak stane prirodzeným biologickým hnojivom mestskej zelene,“ povedal Hudák.
Harmonogram kosby je zverejnený na webstránke mesta. Uvedené termíny sa však môžu vplyvom poveternostných podmienok meniť a posúvať.