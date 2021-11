Mesto Prešov na zimnú údržbu použije ekologický materiál

Prešov 12. novembra (TASR) - Mesto Prešov na zimnú údržbu ciest a chodníkov opäť použije ekologický materiál. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, mesto má pripravené operačné plány, v ktorých sú zahrnuté všetky náležitosti zabezpečenia zimnej údržby.



"Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o., ktorá zabezpečuje údržbu ciest, vypracovala šesť nových trás zimnej údržby, ktoré reálne pokrývajú všetky komunikácie v majetku mesta. Cieľom je zabezpečiť zjazdnosť mestských ciest v požadovanej kvalite a v rámci reakčných časov určených operačným plánom," povedala Šitárová.



Na zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste v roku 2021 bolo v rozpočte schválených spolu 535.000 eur. Zimnú údržbu ciest zabezpečuje 30 ľudí.



"Do konca roka 2021 máme na údržbu ciest k dispozícii 2000 ton štrku a 200 ton priemyselnej soli. Tieto množstvá vieme v prípade potreby operatívne zvýšiť," priblížila Šitárová.



Na údržbu chodníkov v centrálnej mestskej zóne je zabezpečených 330 ton ekologického posypového materiálu - chloridu horečnatého spolu so zeolitom. Zimnú údržbu chodníkov zabezpečuje takisto 30 pracovníkov a má ju na starosti dodávateľská spoločnosť Záhrada REAL.



"Na zimnú údržbu ciest v meste Prešov sú zabezpečené štyri veľké sypače s radlicami a dva menšie sypače s radlicami určené pre medziblokové priestory. Na zimnú údržbu chodníkov je pripravených 19 mechanizmov. V meste Prešov máme 182 kilometrov mestských komunikácií a približne 270 kilometrov chodníkov," uviedla Šitárová s tým, že zimná údržba v meste trvá od 15. októbra do 15. apríla 2022.