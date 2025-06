Mesto Prešov obnoví hasičskú zbrojnicu za viac ako 870.000 eur

Prešov 18. júna (TASR) - Mesto obnoví zbrojnicu prešovského dobrovoľného hasičského zboru. Na revitalizáciu poputuje viac ako 870.000 eur, ktoré sa mestu podarilo získať z externých zdrojov. Dôjde k zatepleniu, výmene podlahy, revitalizácii interiérov, ale aj výmene a modernizácii zariadení, zásluhou ktorých nastanú energetické úspory. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, projekt už má svojho zhotoviteľa, prevzatie staveniska sa uskutočnilo v stredu.



„Dobrovoľní hasiči sú už neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta a mnohé kritické situácie ukázali, že by sme si to bez nich už ani nevedeli predstaviť. Či už sú to zásahy pri požiaroch, výbuchoch alebo povodniach, sú tu a pomáhajú. Zároveň sme na nich hrdí, že keď bola situácia s povodňami kritická aj v iných mestách, neváhali vyraziť na znak súdržnosti aj tam. Zároveň patrí veľká vďaka aj ľuďom na mestskom úrade, ktorí dokážu písať kvalitné projekty,“ povedal pri odovzdávaní stavby zhotoviteľovi primátor Prešova František Oľha.



Pri obnove nešlo podľa neho o lokálne eurofondy v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR), ale o dopytovo orientované výzvy. „Teda uspeli sme vo veľkej, celoslovenskej konkurencii mnohých miest, právnických osôb či občianskych združení,“ doplnil Oľha.



Projekt zmodernizovania a revitalizácie zbrojnice dobrovoľných hasičov patrí medzi kľúčové projekty mesta, nachádza sa aj v strategickom dokumente o rozvoji mesta Prešov 2030.



DHZ Prešov sídli v budove, ktorá bola postavená v druhej polovici 19. storočia. Podľa radnice ide o vôbec prvú väčšiu modernizáciu a rekonštrukciu týchto priestorov, odkedy v nich sídlia prešovskí dobrovoľní hasiči. V rámci projektu dôjde k zatepleniu obvodového aj strešného plášťa budovy, nanovo sa v interiéroch urobia všetky povrchové úpravy, omietky, obklady, výplňové konštrukcie, okná, dvere, rozvody elektroinštalácie a zdravotechnické inštalácie. Veľmi dôležitá bude podľa radnice aj modernizácia vykurovacieho systému a systémov chladenia a vetrania, ako aj systémov prípravy teplej vody a osvetlenia.



O modernizáciu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice sa postará spoločnosť Ibeg, a.s. aj s ďalšími dodávateľmi OK Klima, s.r.o. a Transtech, a.s. Práce musia stihnúť do 12 mesiacov. Stavba sa bude realizovať po etapách tak, aby nebola úplne obmedzená činnosť DHZ Prešov.