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Mesto Prešov ocenilo ľudí a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti
Ocenených vybrala na základe nominácií verejnosti komisia mestského zastupiteľstva pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť.
Autor TASR
Prešov 20. novembra (TASR) - Mesto Prešov v uplynulých dňoch ocenilo organizácie aj jednotlivcov, ktorí sa výrazne angažujú v sociálnej oblasti. Ocenenia v kategóriách verejný poskytovateľ, partneri v sociálnej oblasti a prešovský čin roka odovzdali v sále PKO. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenka Šitárová.
Ocenených vybrala na základe nominácií verejnosti komisia mestského zastupiteľstva pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť. Ocenenia odovzdali primátor František Oľha, predsedníčka komisie Eva Lipková a vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ Eva Kakaščíková.
V kategórii verejný poskytovateľ získali ocenenie dve pedagogičky. Jana Ďurašová zo Základnej školy (ZŠ) Májové námestie pripravuje so žiakmi hudobné programy pre seniorov. Iveta Matyásová zo ZŠ Bajkalská od roku 2010 rozvíja medzigeneračný projekt Starší mladým a naopak. Ocenenie získal aj riaditeľ Zariadenia pre seniorov Harmónia Cemjata Dušan Demčák. Ocenili tiež ZŠ Važecká, ktorá okrem iného pomáha deťom odídencov z Ukrajiny začleniť sa do vyučovania.
Medzi partnermi v sociálnej oblasti ocenili Apolóniu Sejkovú, spoluzakladateľku OZ MyMamy, ktorá zrealizovala projekt Bezpečný ženský dom v Prešovskom kraji. Ocenenie získal aj Pátrací tím Východ, ktorý od roku 2022 priamo vypátral 93 nezvestných osôb. Ďalej ho dostali ženský rehoľný inštitút Congregatio Jesu a Gabriela Šostáková, autorka programu pomoci ľuďom so závislosťou a ich rodinám.
Prešovský čin roka si odniesol jazykovedec a básnik František Ruščák, ktorý s Denným centrom Družba pripravuje literárne podujatia pre seniorov. Ocenenie dostali aj študenti Strednej odbornej školy služieb, ktorí pravidelne navštevujú seniorov v zariadení Atrium. Daniela Rochlitza ocenili za humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku aj na Ukrajine. Ocenený bol aj referent podateľne MsÚ Vladimír Petr, ktorý pomáha ľuďom bez domova.
V rovnakej kategórii boli ocenené aj pracovníčky Klientskeho centra pre cudzincov v Prešove. Na ulici si všimli ležiaceho muža, ktorého okoloidúci obchádzali, pretože si mysleli, že je opitý. Pracovníčky zistili, že má v hrudi bodnú ranu. Privolali záchranku, zastavili mužovi krvácanie a starali sa oňho až do príchodu záchranárov.
Ocenených vybrala na základe nominácií verejnosti komisia mestského zastupiteľstva pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť. Ocenenia odovzdali primátor František Oľha, predsedníčka komisie Eva Lipková a vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ Eva Kakaščíková.
V kategórii verejný poskytovateľ získali ocenenie dve pedagogičky. Jana Ďurašová zo Základnej školy (ZŠ) Májové námestie pripravuje so žiakmi hudobné programy pre seniorov. Iveta Matyásová zo ZŠ Bajkalská od roku 2010 rozvíja medzigeneračný projekt Starší mladým a naopak. Ocenenie získal aj riaditeľ Zariadenia pre seniorov Harmónia Cemjata Dušan Demčák. Ocenili tiež ZŠ Važecká, ktorá okrem iného pomáha deťom odídencov z Ukrajiny začleniť sa do vyučovania.
Medzi partnermi v sociálnej oblasti ocenili Apolóniu Sejkovú, spoluzakladateľku OZ MyMamy, ktorá zrealizovala projekt Bezpečný ženský dom v Prešovskom kraji. Ocenenie získal aj Pátrací tím Východ, ktorý od roku 2022 priamo vypátral 93 nezvestných osôb. Ďalej ho dostali ženský rehoľný inštitút Congregatio Jesu a Gabriela Šostáková, autorka programu pomoci ľuďom so závislosťou a ich rodinám.
Prešovský čin roka si odniesol jazykovedec a básnik František Ruščák, ktorý s Denným centrom Družba pripravuje literárne podujatia pre seniorov. Ocenenie dostali aj študenti Strednej odbornej školy služieb, ktorí pravidelne navštevujú seniorov v zariadení Atrium. Daniela Rochlitza ocenili za humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku aj na Ukrajine. Ocenený bol aj referent podateľne MsÚ Vladimír Petr, ktorý pomáha ľuďom bez domova.
V rovnakej kategórii boli ocenené aj pracovníčky Klientskeho centra pre cudzincov v Prešove. Na ulici si všimli ležiaceho muža, ktorého okoloidúci obchádzali, pretože si mysleli, že je opitý. Pracovníčky zistili, že má v hrudi bodnú ranu. Privolali záchranku, zastavili mužovi krvácanie a starali sa oňho až do príchodu záchranárov.