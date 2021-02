Mesto Prešov od pondelka otvorí svoje školy

Prešov 6. februára (TASR) – Mesto Prešov od pondelka (8. 2.) otvorí všetky materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) pre žiakov prvého stupňa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to potvrdil hovorca radnice Vladimír Tomek.



Ako pripomenul, počas tohto víkendu zriadili v súvislosti s návratom detí do škôl osem odberných miest. Určené sú pre zamestnancov ZŠ, MŠ, základných umeleckých škôl (ZUŠ) a rodičov, respektíve zákonných zástupcov všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ a detí, ktoré navštevujú MŠ. Testovanie môžu využiť aj zamestnanci a rodičia detí zo súkromných alebo cirkevných MŠ a ZŠ, ktorých sa od pondelka týka prechod na prezenčnú výučbu.



„Následne vyhodnotíme výsledky testovania a v prípade potreby aj vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v meste Prešov sme pripravení prijať ďalšie opatrenia, ako napríklad zatvorenie niektorých tried s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 na školách,“ dodal Tomek.