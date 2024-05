Prešov 1. mája (TASR) - Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si elektronickú schránku. Ako informuje na svojej webovej stránke, aj v tomto roku totiž bude doručovať rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady aj prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania (CÚD).



Vydávať a expedovať rozhodnutia bude radnica aj v máji. "Ak si občan do času vydávania rozhodnutí aktivuje svoju elektronickú schránku na doručovanie, uľahčí si tak proces doručenia a mesto Prešov bude od tejto chvíle doručovať rozhodnutia do jeho aktivovanej schránky," uvádza. Pripomína, že podmienkou je vlastniť občiansky preukaz s čipom.



V prípade, že občan nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch mu budú doručované do vlastných rúk. "Ak však adresát nie je v čase doručovania zastihnuteľný, je potrebné navštíviť pobočku pošty," dodáva.



Radnica zároveň pripomína, že v prípade aktivácie elektronickej schránky na doručovanie nie je potrebné mestu čokoľvek oznamovať. Pred samotným doručovaním totiž služba CÚD automaticky skontroluje, či občan má svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ak áno, rozhodnutie bude doručené priamo do nej.