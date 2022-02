Mesto Prešov odstránilo rozsiahlu skládku za Kalváriou

Prešov 10. februára (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov (TSmP) odstránilo rozsiahlu nelegálnu skládku za Kalváriou. Zároveň apeluje na občanov, aby nelegálne skládky nahlasovali. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Nelegálna skládka sa nachádzala v západnej časti mesta Prešov a tiahla sa od historického vodojemu za Kalváriou cez Slávičiu ulicu až po územie nad Čerešňovou ulicou.



"V súčinnosti s TSmP bolo územie vyčistené a podarilo sa vyzbierať celkom 1,5 tony odpadu, prevažne sklenených fliaš a stavebného odpadu v náročnom svahovitom teréne plnom hustého krovia. Dokopy sa podarilo vyčistiť 37.840 štvorcových metrov," uviedla Šitárová.



Mesto v tejto súvislosti apeluje na občanov, ktorí sa stanú svedkami nelegálneho nakladania s odpadmi, aby ihneď telefonicky kontaktovali mestskú políciu na telefónnom čísle 159, prípadne konanie oznámili Okresnému úradu Prešov alebo mestu Prešov. Môžu tak urobiť písomným podaním do podateľne mesta alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: podatelna@presov.sk.



"V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi v priestupkovom konaní pokuta až do výšky 1500 eur a odstránenie vzniknutej nelegálnej skládky na náklady páchateľa," dodala Šitárová.