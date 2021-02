Mesto Prešov otvorilo všetky materské a základné školy

Prešov 8. februára (TASR) - Mesto Prešov otvorilo v pondelok všetky materské a základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do škôl nastúpili žiaci prvého až štvrtého ročníka. Žiaci druhého stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"V pondelok nastúpilo do 12 ZŠ 2351 žiakov prvého stupňa z celkového počtu 3269, čo predstavuje 71,9 percenta. Do 20 materských škôl (MŠ) nastúpilo 1348 detí z celkového počtu 2499, čo predstavuje 53,9 percenta. Okrem toho boli otvorené aj dve z troch základných umeleckých škôl," uviedol Tomek.



V rámci 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nenastúpili podľa jeho slov dvaja pedagógovia, ktorí sú momentálne v domácej karanténe a jeden nepedagogický zamestnanec, ktorý je na neplatenom voľne.



"Za každého z nich je zabezpečené zastupovanie. Všetci ostatní zamestnanci základných škôl sa pri príchode do zamestnania preukázali potvrdením o negatívnom teste," doplnil Tomek s tým, že v mestských MŠ nastúpili všetci zamestnanci podľa platných epidemiologických pravidiel.