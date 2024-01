Prešov 1. januára (TASR) - Mesto Prešov plánuje v roku 2024 spustiť viaceré investičné projekty. Historicky najväčším bude podľa hovorkyne mesta Terézie Rácovej výstavba depa a meniarní pre trolejbusy, ku ktorému pribudne aj výstavba nových trolejbusových tratí a nákup nových parciálnych trolejbusov.



"Pri týchto projektoch sa budeme opierať o viaczdrojové financovanie. V najbližších rokoch by sa nám malo podariť vyčerpať z externých zdrojov viac peňazí, ako za celé minulé programové obdobie," povedala Rácová.



Za najväčšiu prebiehajúcu investičnú akciu, v ktorej bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom roku, považujú výstavbu nového futbalového štadióna.



"K dôležitým projektom bude v roku 2024 patriť aj rozširovanie parkovísk vo viacerých lokalitách mesta, dokončenie novej budovy zariadenia pre seniorov na Cemjate s kapacitou 40 osôb, a výstavba a rekonštrukcia stojísk na komunálny a triedený odpad. Ďalej je to sanácia hradobného múru v Záhrade umenia či rekonštrukcia miestnej komunikácie v lokalite Kúty," priblížila Rácová.



Investície budú v novom roku smerovať aj do smart riešení a budovania takzvaného inteligentného mesta. Dôležitým zámerom je podľa Rácovej aj znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta.



"Takáto rekonštrukcia čaká napríklad Základnú umeleckú školu (ZUŠ) na Októbrovej ulici a Kino Scala. Mesto Prešov sa uchádza aj o príspevok z environmentálneho fondu, prostredníctvom ktorého budeme môcť inštalovať prvky využívajúce obnoviteľné zdroje energie na Základnej škole (ZŠ) Mirka Nešpora, ZŠ Májové námestie, Materská škola (MŠ) Bajkalská a MŠ Važecká. Ďalším projektom je aj výstavba novej budovy pri MŠ Hviezdoslavova, v rámci ktorého sme aktuálne vo finálnej fáze stavebného konania," doplnila Rácová.



Mesto sa podľa nej snaží v čo najväčšej miere využívať externé zdroje. "Preto vo väčšine projektov využijeme viaczdrojové kombinované financovanie. Pri viacerých projektoch plánujeme reagovať na výzvy z Programu Slovensko, na ktorých zverejnenie zo strany ministerstva stále čakáme," dodala.