Mesto Prešov prerušilo prevádzku troch materských škôl

Prešov 22. februára (TASR) - Mesto Prešov dočasne zatvorilo tri materské školy (MŠ). Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19, v prípade jednej MŠ to bol nízky záujem rodičov o návštevu detí počas jarných prázdnin. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Výskyt ochorenia COVID-19 bol potvrdený v MŠ Československej armády a MŠ Sládkovičova, v ktorých je z uvedeného dôvodu dočasne prerušená prevádzka v termíne od pondelka do 7. marca," uviedol Tomek.



Spomedzi 20 mestských MŠ však zostala od pondelka dočasne zatvorená aj MŠ Matice slovenskej, nakoľko záujem rodičov, respektíve zákonných zástupcov o umiestnenie detí v škôlke počas jarných prázdnin bol veľmi nízky. Táto škôlka svoje brány znovu otvorí 1. marca.



Z celkového počtu 2499 detí nastúpilo v pondelok do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 509 detí.