Mesto Prešov pripravuje štedrú večeru pre osamelých seniorov

Prešov 14. decembra (TASR) - Mesto Prešov pripravuje v spolupráci so Zariadením pre seniorov Náruč štedrú večeru pre osamelých seniorov. Podávať ju budú 24. decembra o 15.00 h v priestoroch zariadenia. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, ide o niekoľkoročnú tradíciu odboru sociálnych služieb Mestského úradu (MsÚ) v Prešove.



"Seniori, ktorí žijú sami a majú záujem o túto štedrú večeru, sa môžu nahlásiť do 18. decembra telefonicky na číslach 051/3100 553 alebo 051/3100 554, na oddelení starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Prešov, prípadne e-mailom na katarina.kvokackova@presov.sk, janka.hnatova@presov.sk alebo helena.drobna@presov.sk," uviedla Rácová.



Ako doplnila, ak niekto vo svojom okolí pozná osamelo žijúceho seniora, ktorý o tejto možnosti nevie a chcel by ho na Vianoce potešiť, môže rovnako využiť spomenuté kontakty.