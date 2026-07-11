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Mesto Prešov pripravuje urbanistickú štúdiu dvoch zelených okruhov
Vonkajší sídliskový okruh prechádza okrajovými časťami mesta, prevažne v povodí riek Torysa a Sekčov, s prepojením na severe a juhu mesta.
Autor TASR
Prešov 11. júla (TASR) - Mesto Prešov pripravuje urbanistickú štúdiu Zelené okruhy mesta Prešov, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov, zelene, peších a cyklistických trás naprieč mestom. Zámer počíta so sídliskovým okruhom vedeným najmä pozdĺž riek Torysa a Sekčov a centrálnym okruhom okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zmeny územného plánu. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Myšlienka zeleného okruhu, cyklistických trás a verejných priestorov, ktoré vedú nábrežiami riek Torysa a Sekčov, vznikla podľa jej slov v roku 2021 v rámci projektu kandidatúry mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK 2026). Do užšieho výberu sa mesto nedostalo, avšak vízia Zeleného okruhu zaujala podľa Šitárovej súčasné vedenie mesta.
„V súčasnosti je zámer v štádiu spracovania urbanistickej štúdie. Schválená štúdia bude podkladom pre obstaranie a spracovanie podrobnejších a nasledujúcich stupňov projektových dokumentácií investičného zámeru obstarávateľa, ktorým je mesto Prešov. Taktiež bude podkladom pre zapracovanie do zmien a doplnkov územného plánu, respektíve nového územného plánu mesta Prešov,“ povedala Šitárová.
Revitalizáciou a prepojením existujúcich priestorov sa vytvoria územia, ktoré budú prepojené ekologickou formou dopravy, najmä pre peších a cyklistov. Zámer rieši urbanistickú štruktúru prechádzajúcu územím mesta Prešov v takmer všetkých jej častiach. Projekt počíta s dvomi hlavnými trasami - zelenými okruhmi.
Vonkajší sídliskový okruh prechádza okrajovými časťami mesta, prevažne v povodí riek Torysa a Sekčov, s prepojením na severe a juhu mesta. Sídliskový okruh bude rozčlenený na menšie segmenty (úseky) - významovo ucelené časti s vlastným charakterom a geniom loci. Výsledkom má byť ucelený okruh tvorený systémom líniových verejných priestranstiev a krajinných prvkov, vedených najmä pozdĺž brehov riek Torysa a Sekčov. Tento systém sa napojí na hlavnú sieť peších a cyklistických trás. V úseku rieky Sekčov bude zásadným prvkom návrhu revitalizácia povodia.
Centrálny okruh v historickom jadre mesta Prešov sa zameriava na obnovu a revitalizáciu priestorov, ktoré v minulosti tvorili súčasť hradobného pásma mesta. Zeleň a historická štruktúra, ako napríklad Kmeťovo stromoradie, Záhrada umenia, Kumšt či Židovské suburbium, tu zohrávajú kľúčovú úlohu v tvorbe identity centrálneho okruhu.
Myšlienka zeleného okruhu, cyklistických trás a verejných priestorov, ktoré vedú nábrežiami riek Torysa a Sekčov, vznikla podľa jej slov v roku 2021 v rámci projektu kandidatúry mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK 2026). Do užšieho výberu sa mesto nedostalo, avšak vízia Zeleného okruhu zaujala podľa Šitárovej súčasné vedenie mesta.
„V súčasnosti je zámer v štádiu spracovania urbanistickej štúdie. Schválená štúdia bude podkladom pre obstaranie a spracovanie podrobnejších a nasledujúcich stupňov projektových dokumentácií investičného zámeru obstarávateľa, ktorým je mesto Prešov. Taktiež bude podkladom pre zapracovanie do zmien a doplnkov územného plánu, respektíve nového územného plánu mesta Prešov,“ povedala Šitárová.
Revitalizáciou a prepojením existujúcich priestorov sa vytvoria územia, ktoré budú prepojené ekologickou formou dopravy, najmä pre peších a cyklistov. Zámer rieši urbanistickú štruktúru prechádzajúcu územím mesta Prešov v takmer všetkých jej častiach. Projekt počíta s dvomi hlavnými trasami - zelenými okruhmi.
Vonkajší sídliskový okruh prechádza okrajovými časťami mesta, prevažne v povodí riek Torysa a Sekčov, s prepojením na severe a juhu mesta. Sídliskový okruh bude rozčlenený na menšie segmenty (úseky) - významovo ucelené časti s vlastným charakterom a geniom loci. Výsledkom má byť ucelený okruh tvorený systémom líniových verejných priestranstiev a krajinných prvkov, vedených najmä pozdĺž brehov riek Torysa a Sekčov. Tento systém sa napojí na hlavnú sieť peších a cyklistických trás. V úseku rieky Sekčov bude zásadným prvkom návrhu revitalizácia povodia.
Centrálny okruh v historickom jadre mesta Prešov sa zameriava na obnovu a revitalizáciu priestorov, ktoré v minulosti tvorili súčasť hradobného pásma mesta. Zeleň a historická štruktúra, ako napríklad Kmeťovo stromoradie, Záhrada umenia, Kumšt či Židovské suburbium, tu zohrávajú kľúčovú úlohu v tvorbe identity centrálneho okruhu.