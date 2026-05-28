Štvrtok 28. máj 2026
Mesto Prešov rozšíri podporu škôl o mentoring a odborné sprevádzanie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Mesto Prešov sa zaradilo medzi samosprávy na Slovensku, ktoré môžu školám poskytovať nové formy personalizovanej podpory. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ho zapísalo do registra poskytovateľov podľa školského zákona. Mestu to umožní ďalej rozvíjať mentoring, odborné sprevádzanie, podporu profesijného rozvoja i sieťovanie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. TASR o tom informoval hovorca Prešova Michal Hudák.

„Zápis do registra predstavuje kvalitatívne posúdenie odborných kapacít subjektov oprávnených poskytovať mentoring, odborné sprevádzanie, podporu profesijného rozvoja, sieťovanie škôl či podporu implementácie kurikulárnych a systémových zmien v školstve. Prešov do procesu vstúpil ako zriaďovateľ vlastných škôl s ambíciou sformalizovať a ďalej rozvíjať model podpory, ktorý na úseku školstva buduje, a to od odborných kabinetných platforiem, metodických dní a leadership konferencií až po systematické prepájanie škôl, zdieľanie dobrej praxe a podporu inkluzívneho a individualizovaného vzdelávania,“ uviedol Hudák.

Mesto v žiadosti podľa Hudáka preukazovalo ucelený koncept podpory škôl založený na dátach, partnerstvách a riadení zmien. Jeho súčasťou je dlhodobé mapovanie potrieb škôl, odborné kabinetné platformy, podpora leadershipu riaditeľov, profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj realizácia viacerých projektových partnerstiev s inkluzívnym a reformným presahom.

„Vznik vzdelávacieho centra nevnímame ako ďalší projekt, ale ako prirodzené pokračovanie koncepčnej práce, ktorú v prostredí prešovského školstva dlhodobo realizujeme spolu s riaditeľmi, pedagogickými aj odbornými zamestnancami našich škôl. Chceme vytvárať odborný priestor podpory postavený na dôvere, partnerstve a reálnych potrebách škôl v období významných systémových zmien,“ uviedla dvojica vedúcich z úseku školstva mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny Gazdová a Ľuboš Sopoliga.

Mesto chce podľa Hudáka prostredníctvom nového statusu ďalej rozvíjať spoločný priestor podpory pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Súčasťou pripravovaného konceptu bude aj zachovanie a rozvíjanie partnerstiev s ďalšími odbornými subjektmi a regionálnymi centrami podpory učiteľov tak, aby sa jednotlivé formy podpory vzájomne dopĺňali a vytvárali funkčné prostredie pre školy mesta Prešov.

Zápis do registra zároveň otvára mestu možnosť uchádzať sa o ďalšie finančné mechanizmy rezortu školstva určené na podporu nových foriem personalizovaného sprevádzania škôl a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.
