Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do iniciatívy darovací utorok

Prešov 18. novembra (TASR) – Urobiť krajšie a veselšie Vianoce rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, chce mesto Prešov prostredníctvom iniciatívy darovací utorok alebo #GivingTuesday. Ako o tom TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, primátorka mesta Andrea Turčanová spolu so zamestnancami mestského úradu spustila zbierku trvanlivých potravín, z ktorých pripravia balíky a doručia ich tým, ktorí to najviac potrebujú.



"V spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Potravinovou bankou Slovenska sme v roku 2020 takto rozdali už 160 balíkov potravín pre ľudí v núdzi. Veríme, že vďaka tejto spoločnej iniciatíve sa nám podarí priniesť aj na Vianoce radosť do rodín, ktoré sú v nepriaznivej životnej a finančnej situácii," povedala Šitárová.



Obyvatelia môžu podľa jej slov mesto informovať o tom, ak poznajú vo svojom okolí rodinu, jednotlivca alebo manželskú dvojicu, mladých ľudí alebo ľudí v seniorskom veku, ktorí potrebujú potravinovú pomoc.



Darovací utorok tento rok pripadol na 1. decembra. Ako povedala Šitárová, ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. "Je to deň, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov, a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti," priblížila Šitárová s tým, že sa koná každoročne po Dni vďakyvzdania v USA.



"Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. Myšlienka sa za pár rokov rozšírila do vyše 150 krajín, spojila viac než 50.000 organizácií a milióny ľudí," dodala Šitárová.