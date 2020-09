Mesto Prešov sa zapája do spolupráce na tvorbe IDS Východ

Prešov 23. septembra (TASR) - Mesto Prešov podpísalo Mandátnu zmluvu so spoločnosťou IDS Východ, s. r. o., organizátorom integrovanej verejnej dopravy na východnom Slovensku. Symbolicky, počas Európskeho týždňa mobility sa tak Prešov oficiálne pripája k iniciatíve Prešovského a Košického samosprávneho kraja, ktorou je postupná koncepčná tvorba integrovaného dopravného systému (IDS). TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Cieľom IDS Východ je podľa jeho slov v horizonte niekoľkých rokov radikálne zjednodušiť využívanie verejnej dopravy pre cestujúcich. Vo výsledku sa bude možné prepravovať na jeden cestovný doklad s prestupmi medzi rôznymi druhmi dopravy, cestovné poriadky jednotlivých dopravcov budú vzájomne koordinované a v prípade malých meškaní bude zabezpečené čakanie nadväzných spojov.



"Zapojením sa do IDS chceme ponúknuť ľahšie a komfortnejšie cestovanie za prácou a štúdiom pre všetkých ľudí, ktorí sa denne prepravujú v rámci Prešovského okresu, alebo dochádzajú do vzdialenejších miest Prešovského či Košického kraja. Ide o moderný a inovatívny spôsob, ktorým môžeme zatraktívniť verejnú dopravu, a to aj formou zjednotenia tarify, či efektívnejšieho využívania dopravných prostriedkov," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Ako povedala, benefitom pre Prešovčanov bude napríklad možnosť v rámci jedného cestovného dokladu, napríklad mesačníka, využívať na prepravu v meste a jeho okolí všetky dostupné druhy verejnej dopravy, a teda nielen spoje Dopravného podniku mesta Prešov, ako je tomu v súčasnosti. Predtým je však nevyhnutné vykonať množstvo analytickej práce, projektovej prípravy, či postupnej úpravy dopravnej infraštruktúry, aby bol výsledkom systém verejnej dopravy, ktorá je rýchla, komfortná, užívateľsky jednoduchá a využívajúca moderné informačné a predajné kanály.



"Krajské mestá sú kľúčovými subjektmi v projekte budovania IDS na východnom Slovensku. Z tohto hľadiska oceňujeme konštruktívny prístup mesta Prešov smerom k postupnej koordinácii a harmonizácii jednotlivých druhov verejnej dopravy v našom regióne, či už je reč o MHD, prímestskej autobusovej doprave alebo železničnej doprave," vyjadrili sa konatelia spoločnosti IDS Východ, s. r. o., Milan Škorupa a Radovan Hužvík.