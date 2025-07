Mesto Prešov spúšťa výstavbu dvoch cyklochodníkov

Prešov 3. júla (TASR) - Mesto Prešov pokračuje v opravách a rekonštrukciách mestskej infraštruktúry aj v letných mesiacoch. Po rekonštrukciách ciest a chodníkov na Björnsonovej, Čapajevovej, Požiarnickej a Masarykovej dôjde k vybudovaniu nových cyklochodníkov. Zhotoviteľovi diela, spoločnosti Metrostav DS a. s., bola 17. júna odovzdaná stavba chodníka a cyklochodníka - prepojenia ulíc Royova a Zlatobanská. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



„Prepojením vznikne súvislá cyklocestička z centra mesta na Sigord, respektíve v prípade prejazdu cyklotrasou z centra k ulici Kúpeľnej vzniká priame napojenie na cyklocestičky v rámci medzinárodnej cyklistickej trasy Eurovelo 11. Okrem cyklocestičky by mal byť v rámci tohto projektu vybudovaný aj chodník pre peších, osadené bude nové verejné osvetlenie, realizovaná bude aj prekládka vzdušného oznamovacieho vedenia a celé dielo bude doplnené o výsadbu vysokej zelene po pravej strane cyklocestičky. V lokalite pribudne vyše pol kilometra chodníka pre peších a cyklistov,“ uviedol Hudák.



Hodnota investície je vo výške 417.000 eur s DPH, väčšina sumy bude hradená z fondov Európskej únie. Zhotoviteľ má podľa Hudáka zmluvnú povinnosť dokončiť dielo do konca roka 2025.



Vo štvrtok odovzdá mesto Prešov zhotoviteľovi aj stavbu cyklochodníka na Wolkerovej ulici. Pôjde o prvú etapu cyklistickej trasy - spojnicu centra mesta so Sídliskom III popri Futbal Tatran Aréne (FTA), ktorá bude súčasťou siete cyklistických trás v meste Prešov.



„Túto stavbu na základe verejného obstarávania získala spoločnosť Eurovia SK za realizačnú sumu takmer 290.000 eur s DPH so zmluvnou povinnosťou práce ukončiť do jedného mesiaca. Aj tu sa mesto usiluje o financovanie z externých zdrojov. Kým však dôjde k schváleniu príspevku, bude túto investíciu mesto hradiť z vlastného rozpočtu,“ povedal Hudák.



V súvislosti s prácami na Wolkerovej ulici stavebník podľa neho upozornil aj na nevyhnutnosť drvenia stavebných odpadov a materiálov používaných v stavebníctve priamo na mieste výstavby v čase od 9. do 31. júla.



„Zhotoviteľ diela sa zaviazal, že má celý proces stavenej činnosti navrhnutý tak, aby bol zabezpečený minimálny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, pričom zohľadňuje aj poveternostné pomery v danom území. Preto bude okrem iného zamedzovať zvýšeniu prašnosti zvlhčovaním a skrápaním a práce vykonávať počas pracovných dní, vrátane odstraňovania nánosov prachu,“ dodal Hudák.