Prešov 10. marca (TASR) - Mesto Prešov spustilo druhý ročník participatívneho rozpočtu. Prešovčania môžu opäť prichádzať s návrhmi projektov vo verejnom priestore, o ktorých úspešnosti vo svojom hlasovaní rozhodne verejnosť. Radnica na projekty participatívneho rozpočtu v roku 2025 vyčlenila 55.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.



"Participatívny rozpočet bol v roku 2024 v Prešove novinkou, mesto ho nikdy predtým nerobilo. Bolo pre mňa dôležité tento prvok občianskej participácie na verejných projektoch do Prešova priniesť. Samozrejme, s tým, že išlo o pilotný ročník súviseli aj viaceré výzvy, na základe ktorých sme získali cenné skúsenosti. Tie budeme premietať do celého procesu druhého ročníka tak, aby sme eliminovali nedostatky z minulého roka," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



V pilotnom ročníku bola možnosť požiadať maximálne o 5000 eur v rámci príspevku na investičný projekt. "Túto hranicu tento rok posúvame na 10.000 eur, čo výrazne zväčší paletu projektov, ktoré je možné zrealizovať. Teším sa na tohtoročné návrhy a čo nám do Prešova prinesú," dodal Oľha.



Návrhom projektu má byť konkrétna aktivita alebo iniciatíva realizovaná na území mesta Prešov alebo na majetku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá prispeje ku skvalitneniu a zlepšeniu života obyvateľov mesta. Projekt má podporovať všeobecne prospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach kultúry, športu, sociálnych služieb a životného prostredia.



Výška podpory na jeden projekt sa bude pohybovať v rozmedzí minimálne od 1000 eur pri bežných projektoch a od 1700 eur pri investičných projektoch. Pri investičných projektoch bude maximálna suma príspevku vo výške 10.000 eur vrátane DPH. Žiadateľom môže byť občianske združenie či nezisková organizácia so sídlom v meste Prešov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom predložiť môže najviac jeden návrh projektu v rámci jedného cyklu participatívneho rozpočtu.



Realizovateľnosť návrhov projektov bude hodnotiť koordinátor participatívneho rozpočtu spolu s povereným zamestnancom mesta. Vybrané návrhy budú verejne prezentované žiadateľmi s cieľom predstaviť ich širokej verejnosti a otvoriť diskusiu. Všetky realizovateľné návrhy projektov budú mestom Prešov zverejnené na jeho webstránke. Hlasovanie bude možné výlučne online formou.



Podávanie návrhov projektov je možné do 31. marca 2025. Projekty budú zverejnené na webstránke mesta od 14. apríla 2025. Zazmluvnenie poskytnutia podpory na realizáciu projektov bude od 1. mája a samotná realizácia projektov má byť od 1. mája do 31. decembra 2025. Podrobnejšie informácie k podávaniu projektov sú zverejnené na webstránke mesta.