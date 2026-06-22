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Prešov spustil interaktívnu GIS mapu škôl
Na jednom mieste sú dostupné základné informácie o jednotlivých školách, ich adresách, kontaktných údajoch a príslušnosti k školským obvodom.
Autor TASR
Prešov 22. júna (TASR) - Mesto Prešov sprístupnilo novú interaktívnu GIS mapu škôl, ktorá prináša prehľad o materských, základných a umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vrátane centier voľného času. Na jednom mieste sú dostupné základné informácie o jednotlivých školách, ich adresách, kontaktných údajoch a príslušnosti k školským obvodom. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Nové mapové rozhranie predstavuje podľa Hudáka praktický nástroj pre rodičov, zákonných zástupcov aj širokú verejnosť, umožňuje jednoduchšie sa orientovať v školskej sieti mesta, overiť si príslušnosť k školskému obvodu, vyhľadať konkrétnu školu, základné údaje o nej a získať rýchly prehľad o možnostiach vzdelávania v jednotlivých lokalitách Prešova.
„Súčasťou mapy sú aj informácie o materských školách, základných umeleckých školách a centrách voľného času, ktoré dopĺňajú obraz o vzdelávacích a voľnočasových možnostiach pre deti a mládež v meste,“ povedal Hudák. Ako doplnil, sprístupnenie interaktívnej mapy je ďalším z krokov, ktorými mesto Prešov systematicky rozvíja dostupnosť informácií v oblasti školstva.
„Naším cieľom je, aby rodičia nemuseli potrebné údaje vyhľadávať vo viacerých dokumentoch či informačných zdrojoch, ale aby ich našli jednoducho a prehľadne na jednom mieste. Veríme, že aj tento nástroj prispeje k lepšej orientácii v školskej sieti mesta a pomôže rodinám pri rozhodovaní o vzdelávacej ceste ich detí, ktorá sa začína ešte skôr ako v školskej lavici,“ dodal Hudák. Odkaz na školskú mapu je zverejnený na webstránke mesta.
Nové mapové rozhranie predstavuje podľa Hudáka praktický nástroj pre rodičov, zákonných zástupcov aj širokú verejnosť, umožňuje jednoduchšie sa orientovať v školskej sieti mesta, overiť si príslušnosť k školskému obvodu, vyhľadať konkrétnu školu, základné údaje o nej a získať rýchly prehľad o možnostiach vzdelávania v jednotlivých lokalitách Prešova.
„Súčasťou mapy sú aj informácie o materských školách, základných umeleckých školách a centrách voľného času, ktoré dopĺňajú obraz o vzdelávacích a voľnočasových možnostiach pre deti a mládež v meste,“ povedal Hudák. Ako doplnil, sprístupnenie interaktívnej mapy je ďalším z krokov, ktorými mesto Prešov systematicky rozvíja dostupnosť informácií v oblasti školstva.
„Naším cieľom je, aby rodičia nemuseli potrebné údaje vyhľadávať vo viacerých dokumentoch či informačných zdrojoch, ale aby ich našli jednoducho a prehľadne na jednom mieste. Veríme, že aj tento nástroj prispeje k lepšej orientácii v školskej sieti mesta a pomôže rodinám pri rozhodovaní o vzdelávacej ceste ich detí, ktorá sa začína ešte skôr ako v školskej lavici,“ dodal Hudák. Odkaz na školskú mapu je zverejnený na webstránke mesta.