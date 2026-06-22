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Prešov spustil interaktívnu GIS mapu škôl

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na jednom mieste sú dostupné základné informácie o jednotlivých školách, ich adresách, kontaktných údajoch a príslušnosti k školským obvodom.

Autor TASR
Prešov 22. júna (TASR) - Mesto Prešov sprístupnilo novú interaktívnu GIS mapu škôl, ktorá prináša prehľad o materských, základných a umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vrátane centier voľného času. Na jednom mieste sú dostupné základné informácie o jednotlivých školách, ich adresách, kontaktných údajoch a príslušnosti k školským obvodom. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.

Nové mapové rozhranie predstavuje podľa Hudáka praktický nástroj pre rodičov, zákonných zástupcov aj širokú verejnosť, umožňuje jednoduchšie sa orientovať v školskej sieti mesta, overiť si príslušnosť k školskému obvodu, vyhľadať konkrétnu školu, základné údaje o nej a získať rýchly prehľad o možnostiach vzdelávania v jednotlivých lokalitách Prešova.

„Súčasťou mapy sú aj informácie o materských školách, základných umeleckých školách a centrách voľného času, ktoré dopĺňajú obraz o vzdelávacích a voľnočasových možnostiach pre deti a mládež v meste,“ povedal Hudák. Ako doplnil, sprístupnenie interaktívnej mapy je ďalším z krokov, ktorými mesto Prešov systematicky rozvíja dostupnosť informácií v oblasti školstva.

„Naším cieľom je, aby rodičia nemuseli potrebné údaje vyhľadávať vo viacerých dokumentoch či informačných zdrojoch, ale aby ich našli jednoducho a prehľadne na jednom mieste. Veríme, že aj tento nástroj prispeje k lepšej orientácii v školskej sieti mesta a pomôže rodinám pri rozhodovaní o vzdelávacej ceste ich detí, ktorá sa začína ešte skôr ako v školskej lavici,“ dodal Hudák. Odkaz na školskú mapu je zverejnený na webstránke mesta.
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