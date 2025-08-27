< sekcia Regióny
Mesto Prešov ukončilo prvú etapu rekonštrukcie zimného štadióna
Druhá etapa rekonštrukcie by mala odštartovať už na jeseň 2025 a vyžiada si dokopy 1,7 milióna eur. Mesto na ňu získalo z FnPŠ príspevok vo výške približne milión eur.
Autor TASR
Prešov 27. augusta (TASR) - Mesto Prešov oficiálne ukončilo prvú etapu rekonštrukcie zimného štadióna v hodnote približne 900.000 eur, ktorá sa týkala vzduchotechniky a energetiky. Príspevok z Fondu na podporu športu (FnPŠ) tvorí 60 percent zo sumy, zvyšok uhradilo mesto z vlastného rozpočtu. Na stredajšom slávnostnom odovzdaní hotovej stavby sa zúčastnili zástupcovia FnPŠ aj Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR. Priamo na štadióne bola prezentovaná už aj druhá etapa rekonštrukcie, ktorá štadiónu prinesie úplne nové opláštenie aj mantinely.
„Návštevníci hokeja si budú môcť všimnúť novú vzduchotechniku, ktorá je vedená popod celú strechu s vývodom cez stenu do vzduchotechnickej odvlhčovacej jednotky, ktorá bola postavená vedľa štadióna. Vzduchotechnika však vedie aj do šatní, spŕch a podobne, takže komfort by sa mal upraviť aj pre hokejistov. V rámci projektu sa podarilo úplne zrevitalizovať aj kotolňu štadióna, čím vieme dosiahnuť úspory na energetike pri jeho prevádzkovaní,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
„Myslím si, že je veľmi dôležité do takýchto stavieb investovať, nakoľko, ako mi pán primátor povedal, mládežnícke družstvá, či už je to krasokorčuľovanie alebo hokej, tu majú naozaj vyžitie, a teda ten ľad je plne obsadený, dokonca aj pre verejnosť. Bohužiaľ, môže byť len hodina týždenne, lebo naozaj je to vyťažené. Myslím si, že po futbalovom štadióne je to taká dobrá bodka, že ten Prešov bude mať aj výnimočný hokejový štadión,“ uviedla počas návštevy štadióna štátna tajomníčka MCRaŠ SR Ivana Šufliarská Libiaková.
„Dnešným dňom som podpísal zmluvu na ďalší projekt, ktorý podporí Fond na podporu športu, a to je vonkajšie opláštenie, celé fasády, bleskozvody, výmena mantinelov, ktoré majú zodpovedať parametrom IIHF a v podstate dokončenie posledných energetických opatrení. Takže týmto by štadión bol kompletne ukončený z hľadiska rekonštrukcií a následne budeme pracovať na tréningovej hale. V budúcom roku by sme chceli mať schválené stavebné zámery,“ doplnil Oľha s tým, že v rámci prvej etapy vyčlenilo mesto ďalšie peniaze z vlastného rozpočtu aj na úpravu šatní a zázemia pre hráčov a trénerov.
