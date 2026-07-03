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Prešov vybudoval pri školách nabíjacie body pre elektromobily
Zoznam lokalít s umiestnením mestských nabíjacích staníc pre elektromobily je zverejnený na webstránke mesta.
Autor TASR
Prešov 3. júla (TASR) - Mesto Prešov vybudovalo pri školských objektoch 43 nabíjacích bodov pre elektromobily. Verejnosť ich bude môcť využívať od júla. Projekt nadväzuje na koncept zdieľanej energie a Energetickú skupinu mesta Prešov (ESMPO), v rámci ktorej sú pilotnými bodmi zdieľania prebytkov elektrickej energie z mestských fotovoltických panelov Materská škola (MŠ) Bratislavská a Základná škola (ZŠ) Bajkalská. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
Celkovo ide o 43 nabíjacích bodov umiestnených v 20 školských lokalitách v rôznych častiach mesta. Verejnosť ich bude môcť využívať po odovzdaní do užívania, predpokladane od júla 2026. Mesto na tento účel získalo externé zdroje, výška príspevku zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR predstavuje 176.733,78 eura s DPH.
Podľa primátora mesta Prešov Františka Oľhu školské objekty mesto zvolilo zámerne, pretože predstavujú stabilnú mestskú infraštruktúru rozmiestnenú naprieč celým Prešovom a zároveň prirodzené body prepájania verejných služieb.
Nabíjacie stanice v rámci Prešova v počte 20 školských lokalít boli uplynulé týždne postupne umiestňované po celom meste.
„Súčasťou riešenia bol dôraz na bezpečnú prevádzku, samostatné meranie spotreby, technické zabezpečenie a inteligentné riadenie energetických tokov. Celý model sme navrhli tak, aby bol dlhodobo prevádzkovo udržateľný a zároveň prepájal mestskú energetiku s reálnym fungovaním školských objektov,“ vysvetlil technickú stránku projektu Jaroslav Adamkovič, riaditeľ Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov (RIA), ktorá v projekte plní úlohu odborného garanta.
Ako doplnil Adamkovič, projekt bol navrhovaný tak, aby nenarúšal každodenný režim škôl a rešpektoval prevádzkové nastavenie jednotlivých objektov.
Projekt nabíjacích staníc pre elektromobily nadväzuje aj na rozvoj fotovoltických zdrojov na školách a koncept ESMPO, v rámci ktorého bude možné efektívnejšie využívať prebytky energie vyrobenej z fotovoltík mestských objektov. K prvým dvom školským zdrojom sa pripojí už v nasledujúcom období fotovoltický zdroj na ZŠ Mirka Nešpora a MŠ Márie Podhájeckej. Mesto tak podľa Hudáka postupne vytvára prepojený systém moderných energetických riešení založený na zodpovednom hospodárení s energiami, dátovom riadení a udržateľnosti.
Dôležitý rozmer projektu predstavuje aj jeho vzdelávací presah. „Keďže školy sú srdcom celomestského energokonceptu, žiaci majú možnosť v každodennom školskom prostredí vnímať fungovanie obnoviteľných zdrojov energie, energetického manažmentu či moderných technológií mobility priamo v praxi,“ povedala vedúca odboru školstva Veronika Kmetóny Gazdová.
Zoznam lokalít s umiestnením mestských nabíjacích staníc pre elektromobily je zverejnený na webstránke mesta.
Celkovo ide o 43 nabíjacích bodov umiestnených v 20 školských lokalitách v rôznych častiach mesta. Verejnosť ich bude môcť využívať po odovzdaní do užívania, predpokladane od júla 2026. Mesto na tento účel získalo externé zdroje, výška príspevku zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR predstavuje 176.733,78 eura s DPH.
Podľa primátora mesta Prešov Františka Oľhu školské objekty mesto zvolilo zámerne, pretože predstavujú stabilnú mestskú infraštruktúru rozmiestnenú naprieč celým Prešovom a zároveň prirodzené body prepájania verejných služieb.
Nabíjacie stanice v rámci Prešova v počte 20 školských lokalít boli uplynulé týždne postupne umiestňované po celom meste.
„Súčasťou riešenia bol dôraz na bezpečnú prevádzku, samostatné meranie spotreby, technické zabezpečenie a inteligentné riadenie energetických tokov. Celý model sme navrhli tak, aby bol dlhodobo prevádzkovo udržateľný a zároveň prepájal mestskú energetiku s reálnym fungovaním školských objektov,“ vysvetlil technickú stránku projektu Jaroslav Adamkovič, riaditeľ Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov (RIA), ktorá v projekte plní úlohu odborného garanta.
Ako doplnil Adamkovič, projekt bol navrhovaný tak, aby nenarúšal každodenný režim škôl a rešpektoval prevádzkové nastavenie jednotlivých objektov.
Projekt nabíjacích staníc pre elektromobily nadväzuje aj na rozvoj fotovoltických zdrojov na školách a koncept ESMPO, v rámci ktorého bude možné efektívnejšie využívať prebytky energie vyrobenej z fotovoltík mestských objektov. K prvým dvom školským zdrojom sa pripojí už v nasledujúcom období fotovoltický zdroj na ZŠ Mirka Nešpora a MŠ Márie Podhájeckej. Mesto tak podľa Hudáka postupne vytvára prepojený systém moderných energetických riešení založený na zodpovednom hospodárení s energiami, dátovom riadení a udržateľnosti.
Dôležitý rozmer projektu predstavuje aj jeho vzdelávací presah. „Keďže školy sú srdcom celomestského energokonceptu, žiaci majú možnosť v každodennom školskom prostredí vnímať fungovanie obnoviteľných zdrojov energie, energetického manažmentu či moderných technológií mobility priamo v praxi,“ povedala vedúca odboru školstva Veronika Kmetóny Gazdová.
Zoznam lokalít s umiestnením mestských nabíjacích staníc pre elektromobily je zverejnený na webstránke mesta.