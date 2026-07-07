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Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov
Mesto vyhlásilo OVS na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré v júni schválilo zámer predaja akcií spoločnosti FC Tatran Prešov spôsobom OVS.
Autor TASR
Prešov 7. júla (TASR) - Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje 94,78 percenta základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1.000.000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Súťažný návrh je možné predložiť do 20. júla do 14.00 h. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Účelom tejto OVS je podľa mesta vytvoriť transparentný a nediskriminačný rámec pre vstup investora schopného poskytnúť spoločnosti stabilizačný finančný impulz pri súčasnom zachovaní ochranných práv mesta a základnej identity klubu.
Mesto vyhlásilo OVS na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré v júni schválilo zámer predaja akcií spoločnosti FC Tatran Prešov spôsobom OVS. Podrobné podmienky súťaže sú zverejnené na webstránke mesta.
Mestské zastupiteľstvo ešte koncom apríla schválilo predaj 89,6 percenta akcií futbalového klubu FC Tatran Prešov formou obchodnej verejnej súťaže, no do stanoveného termínu nebola doručená žiadna ponuka.
Účelom tejto OVS je podľa mesta vytvoriť transparentný a nediskriminačný rámec pre vstup investora schopného poskytnúť spoločnosti stabilizačný finančný impulz pri súčasnom zachovaní ochranných práv mesta a základnej identity klubu.
Mesto vyhlásilo OVS na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré v júni schválilo zámer predaja akcií spoločnosti FC Tatran Prešov spôsobom OVS. Podrobné podmienky súťaže sú zverejnené na webstránke mesta.
Mestské zastupiteľstvo ešte koncom apríla schválilo predaj 89,6 percenta akcií futbalového klubu FC Tatran Prešov formou obchodnej verejnej súťaže, no do stanoveného termínu nebola doručená žiadna ponuka.