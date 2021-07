Mesto Prešov vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón roka

Prešov 11. júla (TASR) - Prešovčania sa počas leta opäť môžu zapojiť do súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku. Mesto Prešov vyhlásilo jej piaty ročník, súťaží sa aj o najkrajšie okolie vchodu do bytového domu.



Termín zaslania fotografií rozkvitnutého balkóna, okna, lodžie, predzáhradky alebo verejného priestoru je do 15. augusta. Vyhodnotenie a odovzdanie cien bude v septembri, informoval mestský úrad.



Okrem vlastnej záhradky môžu Prešovčania opäť prihlásiť aj tú, ktorú vo svojom okolí najviac obdivujú. V takomto prípade je potrebné uviesť presnú lokalitu a mesto sa s majiteľmi následne skontaktuje.



„Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, balkón či okolie vchodu do bytového domu býva každoročne veľmi pestrá a je naozaj náročné vybrať z množstva krásnych a kreatívnych diel tie najlepšie. Teší ma však, že si súťaž našla svojich priaznivcov, ktorí sa do nej zapájajú pravidelne a že môžeme aj takýmto spôsobom oceniť všetkých tých, ktorým záhradkárčenie robí radosť a svojou prácou a nápadmi skrášľujú naše mesto,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Fotografie s kontaktnými údajmi môžu súťažiaci poslať elektronicky na e-mailovú adresu predzahradka@presov.sk, prípadne ich doručiť na adresu mestského úradu na Hlavnej 73, pričom obálku označia slovom Predzáhradka.



Odborná porota vyberie podľa fotografií finalistov a vyhodnotí súťaž v jednotlivých kategóriách. Základným kritériom bude estetický vzhľad súťažných plôch a balkónov. Cenu získa ten, kto sa o balkón, predzáhradku či verejný priestor stará.