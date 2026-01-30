< sekcia Regióny
Mesto Prešov začalo s výstavbou nového športoviska národného významu
Prešov 30. januára (TASR) - Mesto Prešov sa púšťa do výstavby nového športoviska národného významu. Stará jazdecká hala prejde komplexnou obnovou a do parkúrového športu poputuje podľa radnice historická investícia. Stavenisko si zhotoviteľ prevzal v piatok a prvú etapu sa zaviazal dokončiť do jedného roka.
Ambíciu plne zrekonštruovať starú jazdiareň v Prešove predstavila radnica ešte v lete 2025. Projekt bol súčasťou ďalšieho balíka investícií do športovej infraštruktúry v rámci prestížneho titulu Európske mesto športu, ktorý Prešov niesol celý minulý rok.
Celková cena diela - Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež Slovenska v Prešove, ako sa po novom bude športovisko nazývať, v prvej etape je 1.837.841,15 eura s DPH, pričom väčšina sumy bude pokrytá príspevkom z Fondu na podporu športu (FnŠP) v hodnote 1,5 milióna eur. Zvyšok investície v prvej etape bude zo svojho rozpočtu hradiť samotné mesto.
„Celkovo bude vymenená strešná konštrukcia, obnovená fasáda, soklová časť, odkvapové chodníky, bleskozvody a vonkajšie osvetlenie, tribúna, vonkajší parkúr. Vnútri dôjde k výmene povrchu, zavlažovania, pribudne nový piesok, jednoducho podmienky, ktoré budú zodpovedať tomu, aby sa tu dal vrcholovo prevádzkovať jazdecký šport. Samozrejme, hneď po prvej fáze, lebo projekt bol schválený ako dvojfázový radou FnŠP, mesto Prešov je pripravené podať ďalšiu žiadosť vo výške 2.000.000 eur, ktorou by sme chceli dokončiť aj vežu pre rozhodcov, nové stajne, vonkajšie priestory. Celkovo ten projekt by mal na konci dňa byť vo výške 3,5 milióna eur, samozrejme, plus príspevok mesta,“ povedal primátor Prešova František Oľha.
„Momentálny stav už dnes národného centra je podpísaný vekom a vlastne amortizáciou, ktorá sa prejavila. Samozrejme, aj starostlivosťou tých, ktorí tu dodnes boli, a ja pevne verím, že kvalitnou rekonštrukciou, kvalitnou projektovou dokumentáciou a kvalitnou stavebnou činnosťou toto dostane podmienky nielen národnej inštitúcie, ale inštitúcie, kde sa budú konať medzinárodné preteky. Všetky atribúty, ktoré Slovenská jazdecká federácia dáva pre medzinárodné preteky, tu budú splnené. Veríme, že Prešov sa znova stane dejiskom krásnych športových pretekov vo všetkých disciplínach jazdeckého športu, a tak pritiahne k sebe zahraničných aj domácich divákov,“ doplnila regionálna riaditeľka ministerstva cestovného ruchu a športu Blanka Feč Vargová.
Keďže malo mesto Prešov verejnú súťaž na zhotoviteľa spracovanú a uzatvorenú ešte pred vyriešením problému s uvoľnením priestorov zo strany bývalého nájomníka pred rekonštrukciou, môže podľa hovorcu mesta Michala Hudáka dôjsť k začiatku výstavby a k prvým prípravným prácam už v úplnom úvode stavebnej sezóny 2026.
Víťazným uchádzačom verejného obstarávania na zhotoviteľa sa stala spoločnosť Dag Slovakia, ktorá sa zmluvne zaviazala dielo odovzdať do 12 mesiacov od prevzatia stavby.
