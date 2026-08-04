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Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom
Most Pod Hrádkom je podľa jej slov dôležitým dopravným prepojením v lokalite Solivar.
Autor TASR
Prešov 4. augusta (TASR) - V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta M-015 na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovu a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 683.000 eur. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Most Pod Hrádkom je podľa jej slov dôležitým dopravným prepojením v lokalite Solivar. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Stavebno-technický stav mosta sa však v uplynulých rokoch zhoršil natoľko, že jeho správca musel z bezpečnostných dôvodov časť vozovky uzavrieť.
„Investície do mostov patria medzi najnáročnejšie, ale zároveň najdôležitejšie projekty mesta. Pri moste Pod Hrádkom už nebolo možné odkladať riešenie jeho technického stavu. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý most, ktorý bude slúžiť obyvateľom Solivaru aj všetkým vodičom ďalšie desaťročia,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Odborný projekt počíta s kompletnou demoláciou existujúceho mostného objektu a výstavbou nového jednopoľového železobetónového mosta. Nový most bude mať širšie dopravné usporiadanie, čím sa podľa Šitárovej zlepší prejazd vozidiel, predovšetkým nákladnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza týmto úsekom len s výraznými obmedzeniami. Súčasťou stavby budú aj nové chodníky, úpravy priľahlých komunikácií na uliciach Pod Hrádkom, Suvorovova a Šípková, preložka telekomunikačných vedení a modernizácia verejného osvetlenia.
Po dokončení bude na moste širšia vozovka, chodník pre peších široký dva a pol metra a upravené napojenie na okolité komunikácie, čo prispeje k vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Celková cena diela predstavuje 682.849,79 eura s DPH. Podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný dokončiť stavebné práce do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska, pričom lehota sa môže primerane upraviť len v prípade objektívnych okolností, ktoré ovplyvnia priebeh výstavby.
Počas realizácie stavebných prác bude most Pod Hrádkom úplne uzavretý. Obyvatelia aj vodiči preto musia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami a s využívaním obchádzkových trás. Mesto bude podľa Šitárovej o organizácii dopravy, jednotlivých etapách výstavby aj prípadných zmenách priebežne informovať.
Most Pod Hrádkom je podľa jej slov dôležitým dopravným prepojením v lokalite Solivar. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Stavebno-technický stav mosta sa však v uplynulých rokoch zhoršil natoľko, že jeho správca musel z bezpečnostných dôvodov časť vozovky uzavrieť.
„Investície do mostov patria medzi najnáročnejšie, ale zároveň najdôležitejšie projekty mesta. Pri moste Pod Hrádkom už nebolo možné odkladať riešenie jeho technického stavu. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý most, ktorý bude slúžiť obyvateľom Solivaru aj všetkým vodičom ďalšie desaťročia,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Odborný projekt počíta s kompletnou demoláciou existujúceho mostného objektu a výstavbou nového jednopoľového železobetónového mosta. Nový most bude mať širšie dopravné usporiadanie, čím sa podľa Šitárovej zlepší prejazd vozidiel, predovšetkým nákladnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza týmto úsekom len s výraznými obmedzeniami. Súčasťou stavby budú aj nové chodníky, úpravy priľahlých komunikácií na uliciach Pod Hrádkom, Suvorovova a Šípková, preložka telekomunikačných vedení a modernizácia verejného osvetlenia.
Po dokončení bude na moste širšia vozovka, chodník pre peších široký dva a pol metra a upravené napojenie na okolité komunikácie, čo prispeje k vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Celková cena diela predstavuje 682.849,79 eura s DPH. Podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný dokončiť stavebné práce do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska, pričom lehota sa môže primerane upraviť len v prípade objektívnych okolností, ktoré ovplyvnia priebeh výstavby.
Počas realizácie stavebných prác bude most Pod Hrádkom úplne uzavretý. Obyvatelia aj vodiči preto musia počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami a s využívaním obchádzkových trás. Mesto bude podľa Šitárovej o organizácii dopravy, jednotlivých etapách výstavby aj prípadných zmenách priebežne informovať.