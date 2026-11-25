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Mesto Prešov zrekonštruovalo parkovisko na Prostějovskej ulici
Nové časti parkovacích plôch dostali drenážnu dlažbu, ktorá umožňuje lepšie vsakovať dažďovú vodu priamo do podložia.
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Mesto Prešov ukončilo rekonštrukciu parkoviska a priľahlého verejného priestoru na Prostějovskej ulici. Komplexná obnova lokality medzi bytovými domami s orientačnými číslami 40 až 60 zahŕňala rekonštrukciu 69 existujúcich parkovacích miest, chodníkov, úpravu stojísk na odpad a vytvorenie priestoru na otáčanie vozidiel. Šesť parkovacích miest je vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Problém s parkovaním na tejto ulici existoval už dekády, a preto ma teší, že dnes môžeme odovzdať ľuďom nielen opravené parkovisko, ale kompletne zrevitalizovaný verejný priestor. V tomto roku máme pre obyvateľov pripravených ešte niekoľko úspešných projektov, ktoré takto odovzdáme do užívania. Budeme o nich postupne informovať,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Nové časti parkovacích plôch dostali drenážnu dlažbu, ktorá umožňuje lepšie vsakovať dažďovú vodu priamo do podložia. Existujúce asfaltové plochy boli obnovené novým asfaltovým krytom. Súčasťou projektu bola aj úprava rozmerov vybraných parkovacích státí, ktorá uľahčuje parkovanie a nastupovanie do vozidiel.
Komplexnou obnovou prešiel aj priľahlý chodník. Nové riešenie prinieslo bezpečnejšie pešie prepojenie a priečny prah pri dopravnom napojení, ktorý zlepšuje podmienky na prechádzanie chodcov cez vjazd.
Dôležitou súčasťou rekonštrukcie bolo podľa Hudáka vybudovanie plochy na otáčanie vozidiel na konci ulice. Tá zlepšuje manévrovací priestor pre vodičov a uľahčuje aj prístup obslužných vozidiel, napríklad pri odvoze komunálneho odpadu.
„Zmenou prešli tiež stojiská komunálneho odpadu. Tri pôvodné plochy nahradili dve nové stojiská, ktoré sú umiestnené ďalej od komunikácie a vybavené budú čoskoro aj uzamykateľnými klietkami,“ priblížil Hudák.
Projekt počítal aj s novou výsadbou zelene, piatimi stojanmi na bicykle a predprípravou infraštruktúry pre štyri budúce nabíjacie miesta pre elektromobily.
Zhotoviteľom rekonštrukcie na Prostějovskej ulici bola spoločnosť Baumann Slovakia. Konečná fakturovaná cena diela dosiahla 427.467,60 eura s DPH.
Mesto pripravuje aj zavedenie systému rezidenčného parkovania na Sídlisku III. „Pripravované rezidenčné parkovanie na Sídlisku III má pomôcť obmedziť dlhodobé parkovanie vozidiel, ktoré do danej lokality nepatria, a vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre obyvateľov, ktorí tu reálne bývajú. Chceme kombinovať investície do infraštruktúry s opatreniami, ktoré pomôžu lepšie využívať parkovacie možnosti, ktoré už máme,“ doplnil primátor.
„Problém s parkovaním na tejto ulici existoval už dekády, a preto ma teší, že dnes môžeme odovzdať ľuďom nielen opravené parkovisko, ale kompletne zrevitalizovaný verejný priestor. V tomto roku máme pre obyvateľov pripravených ešte niekoľko úspešných projektov, ktoré takto odovzdáme do užívania. Budeme o nich postupne informovať,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Nové časti parkovacích plôch dostali drenážnu dlažbu, ktorá umožňuje lepšie vsakovať dažďovú vodu priamo do podložia. Existujúce asfaltové plochy boli obnovené novým asfaltovým krytom. Súčasťou projektu bola aj úprava rozmerov vybraných parkovacích státí, ktorá uľahčuje parkovanie a nastupovanie do vozidiel.
Komplexnou obnovou prešiel aj priľahlý chodník. Nové riešenie prinieslo bezpečnejšie pešie prepojenie a priečny prah pri dopravnom napojení, ktorý zlepšuje podmienky na prechádzanie chodcov cez vjazd.
Dôležitou súčasťou rekonštrukcie bolo podľa Hudáka vybudovanie plochy na otáčanie vozidiel na konci ulice. Tá zlepšuje manévrovací priestor pre vodičov a uľahčuje aj prístup obslužných vozidiel, napríklad pri odvoze komunálneho odpadu.
„Zmenou prešli tiež stojiská komunálneho odpadu. Tri pôvodné plochy nahradili dve nové stojiská, ktoré sú umiestnené ďalej od komunikácie a vybavené budú čoskoro aj uzamykateľnými klietkami,“ priblížil Hudák.
Projekt počítal aj s novou výsadbou zelene, piatimi stojanmi na bicykle a predprípravou infraštruktúry pre štyri budúce nabíjacie miesta pre elektromobily.
Zhotoviteľom rekonštrukcie na Prostějovskej ulici bola spoločnosť Baumann Slovakia. Konečná fakturovaná cena diela dosiahla 427.467,60 eura s DPH.
Mesto pripravuje aj zavedenie systému rezidenčného parkovania na Sídlisku III. „Pripravované rezidenčné parkovanie na Sídlisku III má pomôcť obmedziť dlhodobé parkovanie vozidiel, ktoré do danej lokality nepatria, a vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre obyvateľov, ktorí tu reálne bývajú. Chceme kombinovať investície do infraštruktúry s opatreniami, ktoré pomôžu lepšie využívať parkovacie možnosti, ktoré už máme,“ doplnil primátor.