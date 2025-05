Mesto Prešov zrekonštruovalo parkovisko pri amfiteátri

Prešov 24. mája (TASR) - Mesto Prešov komplexne zrekonštruovalo parkovisko pri vstupe do areálu amfiteátra. K dispozícii je 132 parkovacích miest, z toho šesť pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Radnica o tom informuje na webovej stránke s tým, že stavbu sa zhotoviteľovi podarilo dokončiť v trojmesačnom predstihu pred avizovaným dátumom. Cena dosiahla 529.000 eur.



Panelová plocha na Hollého ulici pred vstupom do prešovského amfiteátra roky slúžila na parkovanie. Na mnohých miestach však bola podľa mesta poškodená, pre vozidlá nebezpečná a tiež bez riadneho dopravného značenia a vyznačenia pruhov.



„Už na začiatku rekonštrukcie sme vedeli, že vyradenie takejto veľkej, i keď už technicky nie vyhovujúcej plochy, spôsobí cestujúcej a parkujúcej verejnosti veľkú mieru diskomfortu. Preto sme sa aj so zhotoviteľom snažili robiť naozaj na plné obrátky. Nakoniec sa nám podarilo dodať Prešovčanom, ale aj všetkým návštevníkom a zamestnancom nemocnice, parkovisko v trojmesačnom predstihu,“ priblížil primátor František Oľha, podľa ktorého sa extrémne zvýšil komfort parkovania a prejazdu.



Spolu s parkovacími plochami bol zrevitalizovaný aj priestor vstupu do amfiteátra, ako aj prístupový koridor k vstupnej bráne. Došlo tiež k zarovnaniu terénu plochy parkoviska, odstráneniu oplotenia, ktoré rozdeľovalo parkovisko a pribudla aj ďalšia zeleň.