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Mesto Prešov zrekonštruuje na Dubovej ulici 79 parkovacích miest
Projekt počíta s rekonštrukciou 79 kolmých parkovacích miest. Každé parkovacie miesto bude mať šírku dva a pol metra a dĺžku päť metrov.
Autor TASR
Prešov 5. septembra (TASR) - Mesto Prešov začína rekonštrukciu spevnených plôch na Dubovej ulici. Súčasťou projektu bude aj obnova komunikácie a chodníkov, bezbariérové úpravy a riešenie odvodnenia. Ako uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, v rokoch 2013 až 2015 prebiehali v tejto časti sídliska rozsiahle rekonštrukcie komunikácií a parkovacích plôch. Parkovisko sa vtedy do obnovy nezahrnulo.
„Toto nie je len rekonštrukcia ďalšieho parkoviska. Je to zároveň uzatvorenie jednej kapitoly, ktorá sa s obyvateľmi tejto lokality ťahá približne desať rokov. Keď sa pred rokmi rekonštruovali parkoviská na Sekčove, prakticky celá táto lokalita sa postupne opravila, no toto jedno parkovisko zostalo ako jediné neopravené. Okolo dôvodov, prečo sa tak stalo, vznikli veľké diskusie a podali sa aj trestné oznámenia,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Projekt počíta s rekonštrukciou 79 kolmých parkovacích miest. Každé parkovacie miesto bude mať šírku dva a pol metra a dĺžku päť metrov.
„Z celkového počtu budú dve parkovacie miesta určené pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ďalšie dve budú vyhradené pre konkrétnych účastníkov. Obe dvojice budú zrealizované v bezbariérovej úprave tak, aby sa výškovo napojili na existujúci chodník. Medzi vyhradenými parkovacími miestami a miestami pre osoby so zdravotným znevýhodnením bude vytvorený aj manipulačný priestor široký jeden meter,“ povedal Hudák.
Rekonštrukcia nebude zahŕňať iba parkovacie plochy. Súčasťou stavby bude položenie novej asfaltovej obrusnej vrstvy, osadenie nových cestných obrubníkov, opravy existujúcich chodníkov a vjazdov a realizácia nových chodníkov z betónovej dlažby.
Odstavné plochy budú zhotovené z drenážnej dlažby. Odvodnenie bude riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich uličných vpustov, ktoré sa v rámci rekonštrukcie výškovo upravia a vyčistia.
Zhotoviteľom rekonštrukcie bude spoločnosť Mazad. Celková cena diela predstavuje 164.967,55 eura s DPH. Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaväzuje stavbu ukončiť a odovzdať najneskôr do šiestich mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
„Počas realizácie bude stavenisko uzavreté a vstup vozidiel do priestoru rekonštrukcie nebude možný. Obmedzenia sa dotknú aj chodcov. Ich pohyb bude usmerňovaný dočasným dopravným značením a smerovými doskami tak, aby bol zabezpečený bezpečný prechod v okolí staveniska,“ dodal Hudák.
„Toto nie je len rekonštrukcia ďalšieho parkoviska. Je to zároveň uzatvorenie jednej kapitoly, ktorá sa s obyvateľmi tejto lokality ťahá približne desať rokov. Keď sa pred rokmi rekonštruovali parkoviská na Sekčove, prakticky celá táto lokalita sa postupne opravila, no toto jedno parkovisko zostalo ako jediné neopravené. Okolo dôvodov, prečo sa tak stalo, vznikli veľké diskusie a podali sa aj trestné oznámenia,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Projekt počíta s rekonštrukciou 79 kolmých parkovacích miest. Každé parkovacie miesto bude mať šírku dva a pol metra a dĺžku päť metrov.
„Z celkového počtu budú dve parkovacie miesta určené pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ďalšie dve budú vyhradené pre konkrétnych účastníkov. Obe dvojice budú zrealizované v bezbariérovej úprave tak, aby sa výškovo napojili na existujúci chodník. Medzi vyhradenými parkovacími miestami a miestami pre osoby so zdravotným znevýhodnením bude vytvorený aj manipulačný priestor široký jeden meter,“ povedal Hudák.
Rekonštrukcia nebude zahŕňať iba parkovacie plochy. Súčasťou stavby bude položenie novej asfaltovej obrusnej vrstvy, osadenie nových cestných obrubníkov, opravy existujúcich chodníkov a vjazdov a realizácia nových chodníkov z betónovej dlažby.
Odstavné plochy budú zhotovené z drenážnej dlažby. Odvodnenie bude riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich uličných vpustov, ktoré sa v rámci rekonštrukcie výškovo upravia a vyčistia.
Zhotoviteľom rekonštrukcie bude spoločnosť Mazad. Celková cena diela predstavuje 164.967,55 eura s DPH. Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaväzuje stavbu ukončiť a odovzdať najneskôr do šiestich mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
„Počas realizácie bude stavenisko uzavreté a vstup vozidiel do priestoru rekonštrukcie nebude možný. Obmedzenia sa dotknú aj chodcov. Ich pohyb bude usmerňovaný dočasným dopravným značením a smerovými doskami tak, aby bol zabezpečený bezpečný prechod v okolí staveniska,“ dodal Hudák.