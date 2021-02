Mesto Prešov zriadi v sobotu šesť vlastných odberných miest

Prešov 17. februára (TASR) – Šesť odberných miest v základných školách zriadi v sobotu (20. 2.) mesto Prešov a zabezpečí tak bezplatné testovanie pre verejnosť. Všetkým záujemcom radnica odporúča, aby sa ešte pred príchodom na odberné miesto zaregistrovali online, čím sa výrazne urýchli priebeh celého testovania. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, na každom odbernom mieste budú fungovať súčasne dva odberné tímy.



"Jednotlivé odberné miesta budú otvorené v sobotu od 8.00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h. Posledný odber pred prestávkou bude o 11.40 h. Odbery budú vykonávané len do 17.00 h, a preto žiadame záujemcov o testovanie, aby prichádzali na odberné miesta s dostatočným časovým predstihom," uviedol Tomek s tým, že mesto sa rozhodlo opakovane zabezpečiť testovanie vo vlastnej réžii aj napriek tomu, že to nepatrí medzi úlohy samosprávy.



"Snahou mesta je však ponúknuť možnosť otestovať sa všetkým obyvateľom, ktorí sa z kapacitných dôvodov nestihnú otestovať na súkromných mobilných odberných miestach. Na základe rozdelenia okresov podľa aktuálnej rizikovosti sa mesto Prešov nachádza v treťom stupni varovania, kde negatívny test na ochorenie COVID-19 platí sedem dní. Očakávame, že pribúdajúce súkromné mobilné odberné miesta v dohľadnom čase pokryjú potreby testovania pre všetkých Prešovčanov," povedal Tomek.



Zaregistrovať sa na testovanie je možné pomocou aplikácie TrustOn. Po prihlásení sa do nej každý užívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odbernom mieste. Výhodou pre všetkých občanov, ktorí sa zaregistrujú na testovanie prostredníctvom spomenutej aplikácie, bude podľa Tomeka aj to, že nemusia čakať na výsledok svojho testu na odbernom mieste, pretože certifikát s výsledkom nájdu krátko po odbere v elektronickej forme priamo vo svojej aplikácii. Na vyžiadanie však môžu dostať certifikát aj v papierovej forme priamo na odbernom mieste.



"Obyvateľom odporúčame, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na jednotlivých odberných miestach na webstránke www.somvrade.sk," dodal Tomek s tým, že zoznam odberných miest nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.presov.sk.