Mesto Prievidza a spoločnosť TEZAS Prievidza sa mimosúdne vyrovnajú
TEZAS zabezpečoval v minulosti pre mesto služby odpadového hospodárstva, správu cintorínov či údržbu verejnej zelene.
Autor TASR
Prievidza 6. mája (TASR) - Mesto Prievidza získa do svojho vlastníctva majetok vo výške takmer 900.000 eur, a to vrátane objektov v lesoparku. Udeje sa tak na základe dohody o mimosúdnom vyrovnaní, s ktorou sa na samosprávu obrátila spoločnosť TEZAS Prievidza. Dohodu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (5. 5.).
Súdny spor medzi mestom Prievidza ako žalobcom a spoločnosťou TEZAS Prievidza ako žalovaným trvá od roku 2015, Okresný súd Prievidza doposiaľ vo veci nerozhodol. Predmetom súdneho sporu je prevod pozemkov medzi spoločnosťami TEZAS spol. a TEZAS Prievidza, a to z dôvodu možného ukrátenia pohľadávok mesta.
S návrhom na zmierlivé riešenie sporu sa firma obrátila na mesto ešte vlani v novembri, po viacerých rokovaniach sa obe strany dohodli na prevode majetku na samosprávu, čím sa tak uspokoja i pohľadávky mesta. Viceprimátor Michal Dobiaš spomenul, že ak by mesto pokračovalo v súdnom spore a Okresný súd Prievidza by prvostupňovo rozhodol, súd by aj tak trval ďalších niekoľko rokov.
„Mesto evidovalo voči firme dve alebo tri menšie pohľadávky, ktoré boli nesporné, čo potvrdila i spoločnosť. Potom sme žiadali o náhradu jednej veľkej pohľadávky vo výške 900.000 eur, ktorá bola sporná, a teda aj šanca, že by mesto uspelo v spore na súde, bola menšia,“ vysvetlil Dobiaš.
Mimosúdnou dohodou spoločnosť podľa neho odovzdá mestu nehnuteľný majetok vedľa areálu bývalých technických služieb, ktorého hodnota je približne 880.000 eur. „Budú tak uplatnené všetky súdne sporné pohľadávky vo výške 100 percent a sporná pohľadávka vo výške viac ako 900.000 eur bude uspokojená vo výške 86 percent,“ ozrejmil.
Nadobudnutý majetok využije mesto i mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (TSMPD). „Ide o areál, ktorý je vedľa našich technických služieb. Mesto pred polrokom schválilo majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v areáli TSMPD pre jeho rozšírenie. Mimosúdnou dohodou dostaneme exkluzívne veľký priestor, zároveň ušetríme 500.000 eur až 600.000 eur, ktoré by sme museli dať na majetkovo-právne vysporiadanie,“ priblížil.
Samospráva do majetku získa i objekty v lesoparku na sídlisku Kopanice, ide okrem iného o premietaciu plochu, lavice či javisko, teda priestor amfiteátra. Sporná pohľadávka sa týka zase nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov Ploštiny v katastri Veľkej Lehôtky a Prievidze. Časť skládky už mesto zrekultivovalo, na práce pre druhú časť bude hľadať externé zdroje.
TEZAS zabezpečoval v minulosti pre mesto služby odpadového hospodárstva, správu cintorínov či údržbu verejnej zelene. Komisionársku zmluvu samospráva vypovedala v roku 2013, dôvodom bolo vážne znečistenie potokov Hlinky a Moštenica, ktoré bolo spôsobené znečistenou tekutinou z miestnej skládky odpadov spravovanej firmou. Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila, že spoločnosť vypúšťala odpadové vody zo skládky do tokov. Po ukončení spolupráce zo strany mesta firma previedla väčšiu časť majetku na TEZAS Prievidza. Pôvodná firma skončila v konkurze.
