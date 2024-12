Prievidza chce budúci rok hospodáriť s rozpočtom 54,5 milióna eur

Prievidza 9. decembra (TASR) - Mesto Prievidza chce v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, svoje celkové príjmy, ako i celkové výdavky naplánovalo vo výške 54.577.140 eur. Základný dokument mesta počíta i s realizáciou viacerých investícií z mimorozpočtových prostriedkov. Rozpočet na rok 2025 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Zostavovanie rozpočtu bolo veľmi náročné. Vpadlo do toho množstvo legislatívnych opatrení, ktoré sa nám pre budúci rok ukážu až ku koncu roka. Rozpočet tak budeme musieť pretvárať nanovo," spomenul vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi Peter Mendel.



Rozpočet ovplyvní nižší príjem z podielovej dane, tiež výpadok dane z príjmu právnických osôb, ako i prechod materských škôl pod správu štátu. "V príjmovej oblasti napríklad znižujeme poplatok za komunálny odpad o 4,38 eura a ostatné príjmové položky sú nastavené tak, aby sme vedeli čo najlepšie zostaviť rozpočet," ozrejmil Mendel.



Vo výdavkovej časti chcelo mesto uspokojiť základné výdavky v rámci legislatívnych, zmluvných rámcov a všeobecne záväzných nariadení. "Do kapitálovej časti sme dali výdavky za viac ako štyri milióny. Najväčší ide na rekonštrukciu Základnej školy S. Chalupku vo výške viac ako 2,2 milióna eur," doplnil Mendel.



Na splácanie istín úverov a návratných finančných výpomocí dá mesto sumu 1.823.483 eur.



Klub Lepšia Prievidza sa pri schválení rozpočtu zdržal, Branislav Gigac to odôvodnil tým, že ani po apeloch klubu z predchádzajúceho obdobia mesto nepristúpilo na strane výdavkov k výraznejšiemu šetreniu a prenáša bremeno na obyvateľov. "Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o výnose z príjmu fyzických osôb, že bude o 60.000 eur nižší než rozpočtový plán mesta. Rozpočet sa zároveň nepozerá ani na plánovanú konsolidáciu vlády SR, je predimenzovaný rôznymi projektmi a plánmi, ktoré budú i vzhľadom na to, čo sa deje v Národnej rade SR a vláde SR, s veľkou pravdepodobnosťou neuskutočniteľné," argumentoval Gigac, podľa ktorého je rozpočet postavený na "piesku".



Primátorka Katarína Macháčková označila vyjadrenie o piesku za účelové. Reagovala, že rozpočet kontrolovala i hlavná kontrolórka, ktorá ho za optimistický označila v častiach investícií a otázkou je, či mesto dokáže zabezpečiť zdroje na ich financovanie. "V rozpočte máme zabezpečené bežné fungovanie mesta, dokonca na technické služby sme zvýšili výdavkovú hranicu. Našou snahou bude v prípade kapitálových výdavkov získať európske prostriedky," doplnila Macháčková.



Pred pár rokmi príjem zo štátu podľa nej garantoval, že mesto zaplatilo 50 percent výdavkov mesta, dnes je to na úrovni 28 až 30 percent. "Zostaviť rozpočet je preto oveľa ťažšie a oveľa ťažšie je aj zabezpečiť financovanie, rozvoj mesta a znižovanie investičného dlhu," dodala.