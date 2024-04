Mesto Prievidza chce dočasne prenajať kuchyňu bývalej ZŠ nemocnici

Prievidza 22. apríla (TASR) - Mesto Prievidza plánuje dočasne prenajať pavilón bývalej Základnej školy (ZŠ) na Ulici P. J. Šafárika Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Nemocnica chce priestory využiť na zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov počas trvania rekonštrukcie kuchyne vo svojom areáli. Nájmom z dôvodu osobitného zreteľa sa ešte budú zaoberať mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla. Vyplýva to zo zámeru, ktorý zverejnila radnica na webovej stránke mesta.



Školský pavilón B, v ktorom sa nachádzajú kuchyňa a jedáleň, plánuje prievidzská samospráva prenajať nemocnici za zvýhodnený nájom, a to vo výške jedno euro za celé trvanie nájmu a s úhradou energií podľa skutočnej spotreby. Trvanie nájomnej zmluvy je na dobu určitú - od 1. júna tohto roka do 31. decembra 2025.



Osobitný zreteľ radnica odôvodnila všeobecne akceptovateľným verejnoprospešným účelom, keďže NsP Prievidza poskytuje zdravotnú starostlivosť aj prevažnej časti obyvateľov mesta, takisto zamestnáva mnoho obyvateľov mesta a na jej chod je nevyhnutné fungovanie kuchyne na účely prípravy jedla pre zamestnancov, ako aj pacientov. "Nebytový priestor, ktorý má byť predmetom nájmu, svojou výmerou aj predchádzajúcim účelovým určením zodpovedá potrebám nájomcu počas trvania rekonštrukcie kuchyne v NsP," skonštatovala samospráva.



Bývalú ZŠ na Ulici P. J. Šafárika sa mesto snaží predať v rámci obchodnej verejnej súťaže (OVS). Do opakovanej OVS so zníženou cenou za majetok sa žiaden záujemca neprihlásil, vyhodnotilo ju preto ako neúspešnú.