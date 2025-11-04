< sekcia Regióny
Mesto Prievidza chce na Kopaniciach vybudovať športový park
Autor TASR
Prievidza 4. novembra (TASR) - Mesto Prievidza chce na sídlisku Kopanice vybudovať športový park. Jeho súčasťou bude skejtpark, pumptracková dráha pre bicykle či kolobežky i oddychové zóny so zeleňou a mobiliárom. Cez verejnú súťaž vybralo dodávateľa projektu, zaplatí mu viac ako 46.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Projekt počíta s vytvorením unikátneho verejného priestoru pre všetky generácie. Vznikne moderné športovo-oddychové centrum, ktoré ponúkne bezpečné a atraktívne prostredie pre aktívne trávenie voľného času, rekreáciu aj spoločenské stretnutia,“ skonštatovala Beňadiková.
Športový park plánuje radnica umiestniť v blízkosti Základnej školy na Ulici energetikov, na území vymedzenom Ulicou energetikov a Cestou Vladimíra Clementisa, na mieste súčasného asfaltového ihriska a v jeho okolí. „Športový park bude tvorený betónovým skejtparkom s plochou minimálne 1000 štvorcových metrov a modulárnym pumptrackom pre bicykle, kolobežky či skejtbordy s dĺžkou minimálne 150 metrov. Súčasťou projektu budú aj terénne a sadové úpravy, nové chodníky, osvetlenie, kamerový systém a mobiliár vrátane lavičiek, stojanov a odpadkových košov,“ konkretizovala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Dôraz pri výstavbe bude radnica klásť na bezbariérovosť a prístupnosť, športový park tak budú môcť využiť aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou návrhu je tiež zachovanie hodnotných drevín a výsadba novej zelene.
Zmluvu o dielo uzatvorila samospráva so spoločnosťou Adiz atelier, za projektovú dokumentáciu jej zaplatí 46.125 eur. „Projekt firma spracuje v súlade s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zameranou na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku,“ priblížila Beňadiková.
Viceprimátor Michal Dobiaš vyhlásil, že sídlisko Kopanice sa postupne mení a modernizuje, v blízkom období tu bude mesto realizovať dva významné projekty, na ktoré získalo nenávratné finančné príspevky. „Ide o výstavbu multifunkčného ihriska v hodnote 290.522,44 eura a rozsiahlu revitalizáciu vnútrobloku za viac ako 973.000 eur. Verím, že všetky tieto investície prispejú k tomu, aby sa Kopanice stali modernou a živou mestskou zónou, ktorá bude príjemným miestom pre život, šport aj priateľské stretnutia,“ doplnil.
