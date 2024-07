Mesto Prievidza chce pokračovať v kurzoch korčuľovania pre škôlkarov

Prievidza 10. júla (TASR) - Mesto Prievidza chce pokračovať v kurzoch korčuľovania pre deti z materských škôl (MŠ). Dodávateľa služby hľadá cez verejnú súťaž, náklady na jej zabezpečenie odhadlo na 19.296 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Kurz pre predškolákov má v Prievidzi už dlhoročnú tradíciu. Primátorka Katarína Macháčková uviedla, že samospráva má dlhodobo veľmi pozitívne odozvy na kurzy korčuľovanie pre MŠ od pedagogických pracovníkov aj rodičov detí. "Deti sa na korčuľovanie tešia a mnohé z nich navštevujú zimný štadión naďalej aj po absolvovaní kurzu so svojimi rodičmi," priblížila primátorka.



Samospráva počíta predbežne s 348 účastníkmi. "Keďže účasť každého dieťaťa je podmienená čestným prehlásením a súhlasom zákonného zástupcu, bude presné číslo známe až začiatkom školského roka," vysvetlila Krajčiová.



Samotné kurzy chce radnica realizovať od septembra do decembra tohto roku na zimnom štadióne v Prievidzi od pondelka do piatka, s výnimkou sviatkov a prázdnin. Kurz chce zabezpečiť pre deti z deviatich MŠ.