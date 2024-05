Mesto Prievidza chce pokračovať v revitalizácii Námestia slobody

Prievidza 7. mája (TASR) - Samospráva Prievidze chce pokračovať v revitalizácii Námestia slobody. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa projektu, ktorý bude okrem rekonštrukčných prác riešiť i vodozádržné opatrenia, sadové úpravy či prestrešenie pódia. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila radnica vo vestníku verejného obstarávania.



Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projektu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby Revitalizácia časti Námestia slobody. "Projektová dokumentácia bude okrem iného v rámci záujmového územia riešiť revitalizáciu časti Námestia slobody, vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine, návrh sadových úprav, úpravu vyvýšených záhonov a prekrytie sedenia pred pódiom," konkretizovala radnica.



Predpokladanú hodnotu zákazky určí mesto z doručených ponúk, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže stanovilo najnižšiu ponúknutú sumu.



Svoje ponuky môžu uchádzači radnici predkladať do 20. mája, projektové práce by mali zrealizovať do 90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.



Revitalizáciu časti Námestia slobody zabezpečilo mesto pred niekoľkými rokmi, v rámci nej tam pribudol i vodný prvok v podobe kontaktnej fontány.