Mesto Prievidza chce zabezpečiť revitalizáciu Čerešňového sadu
Autor TASR
Prievidza 6. októbra (TASR) - Mesto Prievidza chce zabezpečiť revitalizáciu Čerešňového sadu. Prírodnú plochu v blízkosti ulice Nad terasami plánuje doplniť mlatovými chodníkmi, mobiliárom, zeleňou, vtáčou zónou či novým schodiskom. Financie na projekt v hodnote takmer 400.000 eur bude žiadať z Fondu na podporu cestovného ruchu. Podanie žiadosti odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.
„Mesto zareagovalo na výzvu Fondu na podporu cestovného ruchu, zámerom projektu je revitalizácia územia, ktoré má rozlohu viac ako 13.000 štvorcových metrov a nachádza sa nad ulicou Nad terasami,“ povedal vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Samospráva má podľa neho záujem v tomto priestore, ktorý sa dnes minimálne využíva, zabezpečiť revitalizáciu tak, aby tam vytvorila miesto pre stretávanie sa ľudí, športové aktivity. „Pokiaľ projekt bude úspešný, vytvoria sa tam nové mlatové chodníky, schodisko, výsadba, budú tam inštalované nové lavičky, odpadkové koše, napájadlá pre vtákov. Vznikne tak centrálna zóna, ktorá bude tvoriť centrum územia Čerešňového sadu. Takisto tam chceme spraviť výsadbu aleje z čerešní, ktoré územiu dodajú špecifický ráz,“ priblížil.
Celkové oprávnené výdavky projektu odhadla radnica na 399.577,79 eura, finančný príspevok bude žiadať vo výške 359.620,01 eura. Zvyšnú časť tvorí financovanie mesta.
„Revitalizácia Čerešňového sadu predstavuje komplexný krajinársky zásah, ktorý prepája rekreačnú, ekologickú a estetickú funkciu. Navrhnuté úpravy prispejú k zachovaniu prírodného rázu, podpore biodiverzity a vytvoreniu atraktívneho prostredia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta,“ skonštatovala samospráva.
Projekt je podľa nej koncipovaný v súlade s modernými trendmi krajinárskej architektúry a svojím obsahom reaguje na dlhodobú potrebu obnovy a skvalitňovania verejných priestranstiev v Prievidzi.
