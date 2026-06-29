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Mesto Prievidza chce zrekonštruovať Ulicu olympionikov
Rekonštrukciou ulice mesto reaguje na dlhodobú požiadavku obyvateľov, na ktorú dlhodobo hľadalo priestor a zdroje na jej riešenie, ozrejmila primátorka Katarína Macháčková.
Autor TASR
Prievidza 29. júna (TASR) - Mesto Prievidza má záujem komplexne zrekonštruovať Ulicu olympionikov. Projekt počíta s obnovou cesty, chodníkov i realizáciou nového verejného osvetlenia, náklady na investíciu odhadla samospráva na takmer 840.000 eur, financie na tento účel bude žiadať z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci inštitútu tzv. udržateľného mestského rozvoja (UMR). Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní.
„Radnica má záujem komplexne zrekonštruovať cestu, ktorá je v značne nevyhovujúcom stave. Rekonštrukciou ju chceme dostať do stavu v podstate novej cesty,“ povedal pre TASR vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Novú konštrukciu krytu vozovky a spoločného chodníka navrhla radnica z asfaltového betónu strednozrnného a spojovacieho postreku, chodník bude mať povrch zo zámkovej dlažby. Po celej dĺžke cesty chce mesto zrealizovať betónovú prídlažbu a dva nové vpusty. „Na osvetlenie komunikácie sú po zhotovení preložky verejného osvetlenia navrhnuté LED svietidlá, ktoré budú upevnené na výložníkoch stožiarov. Z dôvodu dobudovania chodníka budú demontované nevyhovujúce stožiare a vybudované nové prvky verejného osvetlenia za novou časťou chodníka,“ doplnila samospráva.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 839.622,90 eura, nenávratný finančný príspevok (NFP) požaduje mesto vo výške 772.453,07 eura a na financovaní by sa malo podieľať sumou 67.169,83 eura, vyčíslil Benca. NFP bude podľa neho samospráva žiadať z výzvy z Programu Slovensko. „Predpokladáme, že pristúpime k spracovaniu žiadosti, uskutoční sa proces jej vyhodnocovania a verejného obstarávania na zhotoviteľa a na jar budúceho roka by sme mohli začať s prácami,“ avizoval Benca.
Rekonštrukciou ulice mesto reaguje na dlhodobú požiadavku obyvateľov, na ktorú dlhodobo hľadalo priestor a zdroje na jej riešenie, ozrejmila primátorka Katarína Macháčková. „Teraz sa nám podarilo dať schváliť návrh, aby sa riešila v rámci UMR,“ doplnila.
S projektom súvisí i zámer radnice vybudovať v blízkosti tejto cesty vodný komplex, ktorý ohlásila na začiatku tohto roka. Primátorka ozrejmila, že mestu sa ešte nepodarilo zrealizovať kúpu objektu od Slovenského futbalového zväzu pre problémy na strane zväzu, ktorý pre projekt potrebuje. Podľa svojich slov verí, že sa mu to čoskoro podarí vyriešiť. „Okrem toho odbor výstavby už začal komunikovať veci týkajúce sa dopravy okolo tohto objektu. Momentálne na tom pracujeme a od Slovenskej správy ciest získavame podklady a údaje, aby bola pripravená na tento projekt dopravná infraštruktúra,“ dodala Macháčková.
„Radnica má záujem komplexne zrekonštruovať cestu, ktorá je v značne nevyhovujúcom stave. Rekonštrukciou ju chceme dostať do stavu v podstate novej cesty,“ povedal pre TASR vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Novú konštrukciu krytu vozovky a spoločného chodníka navrhla radnica z asfaltového betónu strednozrnného a spojovacieho postreku, chodník bude mať povrch zo zámkovej dlažby. Po celej dĺžke cesty chce mesto zrealizovať betónovú prídlažbu a dva nové vpusty. „Na osvetlenie komunikácie sú po zhotovení preložky verejného osvetlenia navrhnuté LED svietidlá, ktoré budú upevnené na výložníkoch stožiarov. Z dôvodu dobudovania chodníka budú demontované nevyhovujúce stožiare a vybudované nové prvky verejného osvetlenia za novou časťou chodníka,“ doplnila samospráva.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 839.622,90 eura, nenávratný finančný príspevok (NFP) požaduje mesto vo výške 772.453,07 eura a na financovaní by sa malo podieľať sumou 67.169,83 eura, vyčíslil Benca. NFP bude podľa neho samospráva žiadať z výzvy z Programu Slovensko. „Predpokladáme, že pristúpime k spracovaniu žiadosti, uskutoční sa proces jej vyhodnocovania a verejného obstarávania na zhotoviteľa a na jar budúceho roka by sme mohli začať s prácami,“ avizoval Benca.
Rekonštrukciou ulice mesto reaguje na dlhodobú požiadavku obyvateľov, na ktorú dlhodobo hľadalo priestor a zdroje na jej riešenie, ozrejmila primátorka Katarína Macháčková. „Teraz sa nám podarilo dať schváliť návrh, aby sa riešila v rámci UMR,“ doplnila.
S projektom súvisí i zámer radnice vybudovať v blízkosti tejto cesty vodný komplex, ktorý ohlásila na začiatku tohto roka. Primátorka ozrejmila, že mestu sa ešte nepodarilo zrealizovať kúpu objektu od Slovenského futbalového zväzu pre problémy na strane zväzu, ktorý pre projekt potrebuje. Podľa svojich slov verí, že sa mu to čoskoro podarí vyriešiť. „Okrem toho odbor výstavby už začal komunikovať veci týkajúce sa dopravy okolo tohto objektu. Momentálne na tom pracujeme a od Slovenskej správy ciest získavame podklady a údaje, aby bola pripravená na tento projekt dopravná infraštruktúra,“ dodala Macháčková.