Mesto Prievidza chce zrušiť ZŠ P. J. Šafárika, rodičia nesúhlasia

Prievidza 28. novembra (TASR) - Mesto Prievidza chce ku koncu augusta budúceho roka zrušiť Základnú školu (ZŠ) na Ulici P. J. Šafárika. Odôvodňuje to podhodnoteným normatívom na žiaka zo strany štátu, demografickým vývojom aj ekonomickou náročnosťou prevádzky. Rodičia žiakov i pedagógovia pripravujú kroky na zvrátenie zrušenia školy.



"Mesto je zriaďovateľom siedmich ZŠ. Momentálne máme približne 2900 žiakov, keď to spriemerujeme na jednu ZŠ, vyjde to 400 detí na jednu školu. Optimálny počet žiakov, ak by sme chceli mať ekonomicky vyrovnané financovanie, je 500 až 800," uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beáta Révayová s tým, že je nevyhnutné pristúpiť k racionalizácii a optimalizácii siete škôl. V prípade ZŠ na Ulici P.J. Šafárika mesto podľa nej dlhodobo sleduje pokles žiakov, zo 400 žiakov v priebehu desiatich rokov sa ich počet znížil na viac ako 200.



"Jedna vec je prevádzkovať školu a druhá vec je aj zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Pri siedmich školách s takým malým počtom žiakov efektívne prevádzkovať všetky je nemožné. Výchovno-vzdelávací proces tak ukrajujeme na úkor prevádzky budovy, zvlášť v tomto čase," argumentovala Révayová. Budova ZŠ je podľa nej v zlom technickom stave.



O plánovanom zatvorení školy sa dozvedeli rodičia v závere minulého týždňa, priblížila jedna z mám Michaela Vincúrová, ktorej na ZŠ P. J. Šafárika chodí syn. "Nie sme spokojní s týmto rozhodnutím," povedala.



S rozhodnutím nesúhlasí i pedagogický zbor. Učiteľka prvého stupňa a predsedníčka rady školy Ivana Sobotová zdôraznila, že idú idú bojovať za zachovanie školy. "Nie je možné v dnešnej dobe, aby deti, ktoré potrebujú mať kvalitné vzdelanie, nemali istotu vzdelania. Nevieme, kam ich umiestnia a ani nás pedagógov," skonštatovala Sobotová. Rozhodnutie chcú podľa nej zvrátiť petíciou, ktorú doručia pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, k téme zasadne i rada školy.



Mestský poslanec Branislav Gigac z klubu Lepšia Prievidza pripomenul, že ZŠ P. J. Šafárika je najmladšou v Prievidzi, nedávno oslávila 30. výročie založenia. "Argumenty, ktoré ponúka samospráva, sú podľa nás ešte nekompletné, nemáme tam celkové porovnanie s inými školami, ako sú finančne a energeticky náročné, demografický vývoj do budúcna, potenciálne využitie tejto obrovskej budovy," ozrejmil Gigac. Poslanci z klubu podľa neho tiež nevedia, kam sa presunú deti či pedagógovia. "Je to pre nás veľké prekvapenie, že takto krátko po voľbách prichádza k tomuto kroku," podotkol. Alternatívu klub ponúka v podobe zriadenia organizačnej zložky materskej školy (MŠ) v pavilónoch.



Mesto podľa vedúcej odboru školstva pripravilo aj alternatívy presunu žiakov, pričom jedna z nich počíta s presunutím všetkých detí do ZŠ na Ulici P. Dobšinského, ktorá má dostatočné priestorové kapacity. Problém by podľa jej tvrdenia nemal byť ani s integrovanými deťmi. Školský zákon tiež umožňuje výber školy, učitelia prejdú do ZŠ P. Dobšinského, uplatnenie nájdu i nepedagogickí zamestnanci.



Úsporu zrušením školy a jej pričlenením k ZŠ na Ulici P. Dobšinského odhadla radnica na 470.000 eur. Vyradenie školy by ju malo jednorazovo vyjsť takmer na 230.000 eur, pričom 198.000 eur chce získať dohodovacím konaním.



Radnica pripravila všeobecne záväzné nariadenie, verejnosť ho môže pripomienkovať do 6. decembra, o návrhu zrušenia ZŠ na sídlisku by mali mestskí poslanci hlasovať na svojom rokovaní v polovici decembra.