Mesto Prievidza chce zvýšiť kybernetickú bezpečnosť svojich systémov

Prievidza 7. júla (TASR) - Mesto Prievidza chce zvýšiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť svojich systémov. Realizáciu opatrení plánuje zabezpečiť cez projekt, na ktorý bude žiadať fondy Európskej únie. Výdavky projektu vyčíslilo na viac ako 446.000 eur. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



"Projekt rieši zabezpečenie našej informačnej siete proti kybernetickým útokom, ktoré sa v poslednom období na našu sieť zvýšili," uviedla referentka pre elektronizáciu mestského úradu v Prievidzi Monika Franková.



Mesto v sieti sústreďuje všetky informácie o obyvateľoch, preto je podľa nej povinné sieť v zmysle zákona chrániť. "Využili sme projekt, ktorého cieľom je zabezpečenie opatrení kybernetickej bezpečnosti a cez neho vieme dofinancovať služby pomoci ochrany našej siete," priblížila.



Služby, ktoré chce radnica financovať, sú rôzneho charakteru. "Medzi najdôležitejšími je služba, v rámci ktorej sa do našich sietí nasadia technické prostriedky na detekciu bezpečnostných incidentov a my budeme vedieť na ne reagovať a ošetrovať ich v rámci našej informačnej siete," konkretizovala Franková.



Referentka pre elektronizáciu sa s bezpečnostnými incidentmi vo virtuálnom priestore podľa svojich slov stretáva i v súčasnosti. "Ide aj o útoky cez email. Máme na to nasadené technické prostriedky. Teraz zvyšujeme odolnosť našich sietí proti informačným útokom," dodala Franková.



Celkový rozpočet projektu predstavuje 446.234,94 eura, z toho nenávratný finančný príspevok (NFP) je vo výške 410.536,14 eura.