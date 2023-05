Mesto Prievidza dofinancuje školám náklady na energie

Prievidza 3. mája (TASR) - Mesto Prievidza dofinancuje školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti náklady na energie. Počíta s tým prvá zmena rozpočtu, v rámci nej sa vyčlenili financie i na projektové dokumentácie. Zmenu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla.



"V rámci prvej zmeny mesto reaguje hlavne na zvýšenie cien energií, ceny tepla. V školských zariadeniach, konkrétne v materských školách, ktoré patria pod originálne kompetencie, je zvýšenie cien tepla až o 270.000 eur," načrtol vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický.



Takisto sa to podľa neho týka i ostatných mestských budov, Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) a Kultúrneho a spoločenského strediska. "TSMPD tiež mesto dofinancuje služby za rok 2022 v zmysle komisionárskej zmluvy vo výške približne 600.000 eur, z toho je viac ako 390.000 eur na zvýšenie cien energií," doplnil.



Transfer pre SAD Prievidza v rámci prvej zmeny rozpočtu bude vyšší o viac ako 370.000 eur. "V neposlednom rade ide o zníženie výdavkov. Znižuje sa transfer mesta pre Zariadenie pre seniorov približne o 300.000 eur," ozrejmil ďalej Bielický.



Mesto podľa neho pokračuje v stratégii z minulého roka, podľa ktorej sa pri investíciách sústredí na nenávratne zdroje financovania. "Ostatné investičné akcie zo zdrojov mesta budú vrátené na prehodnotenie v rámci druhej zmeny rozpočtu, ktorá by sa mohla schvaľovať v auguste," avizoval.



Samospráva vyčlenila vlastné financie i na viaceré projektové dokumentácie. "Na projektovú dokumentáciu na cyklotrasu pôjde 50.000 eur a v súvislosti s obchvatom mesta to bude ďalšia časť cyklotrasy, tam je viac ako 33.000 eur na projekt a samotnú realizáciu," priblížil Bielický.



Zostavenie prvej úpravy rozpočtu označila primátorka Katarína Macháčková za veľmi náročné, spôsobili to podľa nej vysoké náklady na energie. "Povedali sme si však priority, ktoré určite chceme, medzi ne patria projektové dokumentácie. Tie chceme v budúcnosti využiť na čerpanie prostriedkov z eurofondov," ozrejmila s tým, že prioritou je hlavne zabezpečiť prevádzku škôl, športovísk a všetkých ustanovizní, ktoré sa mesta týkajú.



Z rezervného fondu použije mesto 530.053 eur na úhradu kapitálových výdavkov a 2.007.747 eur na úhradu bežných výdavkov v zmysle aktuálne platnej legislatívy.



Príjmy, ako i výdavky rozpočtu mesta sú po jeho prvej zmene vyššie o 3.510.218 eur. Celkový rozpočet sa tým zvýšil približne na 55.279.000 eur.