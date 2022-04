Mesto Prievidza doplnilo do areálov materských škôl 51 hracích prvkov

Prievidza 13. apríla (TASR) - Mesto Prievidza doplnilo do areálov materských škôl (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 51 nových hracích prvkov a zariadení. Nákup hojdačiek, mostíkov či šmykľaviek za 49.315 eur financovalo z externých zdrojov. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Montáž a inštaláciu nových exteriérových prvkov a zariadení na ihriskách v MŠ dokončujeme v týchto dňoch," uviedol Ďureje.



Na školské dvory podľa neho postupne pribudlo 17 nových pružinových hojdačiek, desať hojdacích mostíkov, 11 konštrukcií so šmykľavkou, šesť drevených domčekov, pieskovisko so zatienením, drevený vláčik, ako aj hrazda a tabule s drevenými pomôckami, ktoré slúžia na precvičenie stability.



"Ďalšou investíciou do MŠ je nákup deviatich vzdelávacích lavičko-stolov za 11.880 eur. Lavičko-stoly sú doplnené o informácie, ktoré u detí prehĺbia kreatívne a environmentálne cítenie," doplnil hovorca mesta.



Nové exteriérové prvky samospráva podľa neho zakúpila z príspevku na vzdelávanie a výchovu detí, ktorý poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.