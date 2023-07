Mesto Prievidza eviduje zvýšený záujem o vydanie hlasovacích preukazov

Prievidza 27. júla (TASR) - Súhrn informácií k blížiacim sa predčasným voľbám do Národnej rady SR pripravilo na svojej internetovej stránke mesto Prievidza. Radnica eviduje zvýšený záujem o vydanie hlasovacích preukazov, zriadila i novú e-mailovú adresu, na ktorú sa obyvatelia môžu obrátiť. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Zvýšený záujem o vydávanie hlasovacích preukazov eviduje mesto v posledných dňoch. Preto sme sa rozhodli zriadiť novú e-mailovú adresu hlasovacipreukaz@prievidza.sk, kde sa občania môžu so žiadosťami obracať," uviedla Krajčiová.



O vydanie hlasovacieho preukazu môže podľa nej požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Prievidza a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, kde je zapísaný. "Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov," pripomenula.



Samospráva zároveň zverejnila na svojom webe súhrnné údaje k parlamentným voľbám. "V podstránke samospráva/voľby a referendá nájdu voliči informácie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností či návod, ako a kde požiadať o možnosť voľby zo zahraničia," dodala Krajčiová.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.